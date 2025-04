Il Ravenna FC risponde presente davanti al proprio pubblico e lo fa con una prestazione autoritaria che vale tre punti pieni. Sotto una pioggia incessante, i giallorossi archiviano con un netto 3-0 la pratica Fiorenzuola, mantenendo la distanza invariata dal Forlì capolista e confermando di voler chiudere il campionato senza lasciare nulla al caso.

Partenza attenta del Ravenna, che nei primi minuti risponde colpo su colpo alle sortite del Fiorenzuola, pericoloso con un paio di conclusioni dalla distanza. La prima vera occasione è per Zagre, che impegna Ansaldi in una respinta bassa. Al 25′ arriva il vantaggio: Di Renzo lavora un bel pallone in area, serve Calandrini che chiama Ansaldi al miracolo, ma sul tap-in dello stesso numero 20 giallorosso non c’è nulla da fare. Per Calandrini si tratta del secondo gol consecutivo, a conferma del buon momento di forma. Il Ravenna gioca in scioltezza, controlla il ritmo e sfiora il raddoppio prima con lo stesso Di Renzo, poi con Zagre.

Il 2-0 arriva allo scadere del primo tempo, frutto di una bella azione corale che si chiude con il tocco preciso di Zagre al limite dell’area. Il rientro in campo è ancora favorevole ai ragazzi di Marchionni, che trovano la terza rete al 52′: è Di Renzo a finalizzare con un bel destro dal limite che non lascia scampo al portiere. Con questa marcatura, l’attaccante giallorosso raggiunge quota 15 gol stagionali, delle quali 12 in campionato.

Il Fiorenzuola prova a reagire con qualche iniziativa di Lomolino, ma Fresia è sempre attento e conserva l’imbattibilità. Il risultato non cambia più e certifica una vittoria rotonda, utile per consolidare la seconda posizione e presentarsi con fiducia alle ultime tre gare di campionato.

Il Ravenna resta a sette punti dalla vetta, ma conferma mentalità e attenzione, dimostrando la volontà di chiudere al massimo ogni partita per farsi trovare pronto a ogni possibile sviluppo.