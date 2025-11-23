Parte bene la squadra locale, che però pecca in fase di rifinitura. Dalle fasce arrivano palloni interessanti verso il centro dell’area faentina, ma nessuno dei padroni di casa riesce a finalizzare.

Il Faenza si difende bene e si rende pericoloso con un contropiede di Bonavita che in spaccata mette alto sul cross di Zani. A inizio ripresa Navarro di testa infila sugli sviluppi di un corner, anticipando Castagnini. Il giovane centrale manfredo ottiene così il successo personale dopo il palo colpito nella partita precedente. Il Faenza diventa padrone del campo, Bovo si esalta deviando un tentativo di Tuzio, ma nulla può quando Lanzoni lo supera sfruttando un errore in impostazione di Stanzani. 0-2 I manfredi hanno anche altre occasioni in contropiede e segnano ancora con Bonavita e Gjordumi, ma in entrami i casi il gol è annullato per fuorigioco.

L’Osteria non riesce a reagire, dando segnali di vita solo nel finale: la prima occasione arriva su cross di Fantilli, Navarro devia di testa verso la propria porta, ma Zauli salva con una prodigiosa deviazione. La seconda opportunità è per Jammeh che colpisce la traversa. Il risultato non cambia e il Faenza conquista una vittoria meritata al termine una partita agonisticamente intensa, ma corretta e ben diretta dall’arbitro. Una vittoria che fa morale considerando le assenze e le condizioni non ottimali di alcuni giocatori con una panchina molto corta. Domenica 30 novembre il Faenza sarà chiamato a confermare il suo buon momento nel derby allo stadio “Bruno Neri” con il Solarolo, fanalino di coda.

Osteria Grande – Faenza 0-2

Osteria Grande: Bovo, Luccarini (23’ st Martuzzi), Tomatis, Stanzani (25’ st Monducci), El Archi, Castagnini, Grazioso (33’ st Fantilli), Caniato, Spitz, Jammeh, Rinieri (16’ st Biondelli). A disposizione: Bastardo, Carpano, Garetti, Y. Sanguin, Landi. All. Malaguti

Faenza: Zauli, Missiroli (28’ pt Tuzio), Gimelli, Borini (34’st Franceschini), Brusi, Navarro, Zani (42’ st Cavolini), Bertoni (40’ st L.Albonetti), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni (47’ st Servadei). A disposizione: Laghi, Lika, Zoli, Mambelli. All. Cavina

Arbitro: Marongiu di Sassari

Reti: 2’ st Navarro, 18’ st Lanzoni

Ammoniti: Tomatis, Castagnini; Brusi, Gjordumi,

Recupero: 2’- 5’