Brutta battuta d’arresto per il Faenza Calcio che perde di misura il derby con il Solarolo. I padroni di casa hanno costruito il successo sul gol segnato all’inizio del match al 3’ minuto. Malo a centrocampo pesca Pietro Lanzoni che appena dentro l’area di rigore sguscia via all’opposizione blanda di Gimelli e al raddoppio di Prati, e scocca un innocuo tiro di sinistro che però manda il pallone a incocciare su Albonetti tanto da diventare un assist per l’accorrente Amaducci il quale da un passo brucia Brusi e scaraventa in rete con un destro rabbioso. 1-0

E’ l’episodio decisivo perchè il Faenza, pur cercando di fare gioco, trova l’opposizione del Solarolo che con una gara difensiva a protezione del prezioso vantaggio, centra il suo obiettivo.

Il problema ancora una volta per i manfredi è stata la difficoltà a segnare, acuite dall’ammonizione a Grazhdani e dall’infortunio di Ulivieri.

L’arbitraggio, pur con qualche incertezza, non ha inciso sul risultato che esalta i padroni di casa, in tre partite hanno accumulato ben nove punti di vantaggio sui biancoazzurri.

I due portieri sono rimasti praticamente inoperosi, il Solarolo ha retto bene con il suo tipico gioco difensivo stroncando sul nascere ogni iniziativa dei manfredi.

Ora per il Faenza si prospetta una difficile sfida casalinga con la Sampierana e poi la delicata trasferta sul campo della Vis Novafeltria.

Solarolo – Faenza 1-0

Solarolo: Fusconi, Mengozzi, Ferretti, Errani, Malo, Franceschini, Rimini, Bolognesi (24’ st De Marco), Amaducci (14’ st Sona), Lanzoni (26’ st Costa), Fernandi (14’st Piancastelli). A disposizione: Dosi, Crispino, Menicucci, L. Tassinari, Fabini. All. Assirelli squalificato, in panchina Cicognani

Faenza: Ruffilli, Brusi (13’ st Signore), Gimelli, Borini, Prati Albonetti, Marocchi (24’ st Tuzio), Caroli (5’ st Bertoni), Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (40’ pt Cavolini). A disposizione: Fabbri, Servadei, Strada, Emiliani, Zani. All. Cavina

Arbitro: Nazzicone di Ferrara – assistenti: Carandina di Ferrara e Seminara di Reggio Emilia

Rete: 3’ Amaducci

Ammoniti: Rimini, Franceschini, Malo; Albonetti, Grazhdani

Recupero: 1’ – 5’ Angoli: 2-8