Il Ravenna FC si prepara a ospitare l’Imolese per una nuova giornata di campionato che si preannuncia intensa e avvincente. I giallorossi, attualmente in vetta alla classifica appaiati al Forlì, puntano a confermare il buon momento e a proseguire il cammino con la massima determinazione. Ogni punto conta in un campionato equilibrato come quello di quest’anno, e la sfida contro l’Imolese rappresenta un’altra tappa importante del percorso verso gli obiettivi stagionali.

Le due squadre hanno una lunga storia di confronti in Serie D e nel 2016-17 furono proprio protagoniste della lotta per la vittoria del campionato. Oggi si ritrovano con obiettivi differenti: il Ravenna vuole mantenersi tra i protagonisti della corsa al vertice, mentre l’Imolese, reduce da sette partite senza vittorie, è alla ricerca di un risultato che possa rilancarla.

Nonostante le assenze di Lordkipanidze (squalifica), Nappello, Mereghetti, Drapelli e Amoabeng (infortunati), la rosa costruita dal direttore sportivo Mandorlini offre soluzioni di qualità che permettono al tecnico Marchionni di gestire al meglio anche queste situazioni. Una nota positiva arriva dal rientro di Guida, che ha superato l’influenza ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. A disposizione anche il giovane difensore Busato, classe 2004, ultimo innesto del mercato invernale.

La squadra ha dimostrato di essere compatta e ambiziosa, ma nulla sarebbe possibile senza il cuore pulsante del tifo giallorosso. La presenza e il calore dei sostenitori del Ravenna saranno determinanti anche contro l’Imolese, perché ogni incitamento sugli spalti è una spinta decisiva per i ragazzi in campo.