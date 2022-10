Serpini voleva invertire due statistiche in questa gara, lo zero nelle vittorie casalinghe e lo stesso zero nelle sconfitte subite dal Real Forte Querceta. Dettami applicati alla perfezione dai suoi che hanno messo in campo una prestazione maiuscola che solo qualche imprecisione sotto porta ha fatto sì che non terminasse con un risultato ben più rotondo.

Ravenna che parte con grande determinazione d sfiora il goal dopo soli 15 secondi, inserimento di Tabanelli che crossa forte e teso all’indietro, accorre Spinosa che tira e sfiora il palo alla sinistra di Raspa. Di nuovo al 4’ minuto bella manovra del Ravenna che trova Tabanelli al limite dell’area controllo e tiro a giro che sorvola di poco l’incrocio dei pali. I giallorossi premono ed al 7’ si rendono nuovamente pericolosi con Marangon, che entra in area ma la sua conclusione viene ribattuta, sulla respinta interviene Grazioli al volo, ma conclude sporco e non trova lo specchio della porta.

Prima azione pericolosa di stampo ospite all’11’ con il cross dalla sinistra di Pegollo che trova sul secondo palo Bucchioni, la conclusione è centrale e Fontanelli para senza affanno.

Ma il primo tempo parla solo giallorosso, ancora Marangon al 15’ arriva il tiro dal limite dell’area imbeccato da una bella transizione in verticale di Abbey, si distende Raspa per la deviazione in angolo. Al 22’ il gol partita. Atterrato Marangon al limite dell’area, sulla punizione si presenta Tabanelli che costringe Rasta ad una parata molto difficile ma sulla respinta del portiere il più veloce di tutti è Pipicella che ribadisce in rete il gol del meritato vantaggio giallorosso.

Prova a rispondere tre minuti dopo il Real Forte Querceta con il tiro da fuori di Rizzi che sfiora il palo alla sinistra di Fontanelli e soprattutto al 33’ con la punizione velenosissima di Rosati dal limite che sibila vicino al palo, regalando solo l’illusione del gol ai tifosi ospiti. Allo scadere della prima frazione due azioni favorevoli per il Ravenna entrambe concluse da Guidone. Nella prima il capitano insacca ben imbeccato da Marangon ma l’arbitro vede la bandiera alzata del guardalinee ed annulla per un fuorigioco dubbio. Di nuovo Guidone al 43’ su un bellissimo cross rasoterra di D’Orsi entra in spaccata anticipando il marcatore, ma la palla fa solo la barba al palo ed esce di pochissimo.

Squadre a riposo sull’1-0 stretto per quanto mostrato dai giallorossi. Al 3’ minuto della ripresa occasione importante per il Real Forte Querceta con Pegollo che scappa in profondità ma è decisivo l’intervento Terigi che in scivolata previene l’eventuale conclusione a tu per tu con Fontanelli. Ravenna che nella ripresa controlla i tentativi degli ospiti di rendersi pericolosi dalle parti di Fontanelli e cerca di chiudere la partita. Al 17’ Tabanelli servito da Guidone entra in area salta un avversario e conclude sul primo palo ma Raspa fa buona guardia e chiude in angolo. Nel seguente corner colpo di testa di Terigi che sorvola la traversa.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – REAL FORTE QUERCETA 1-0

Marcatori: 22’ Pipicella

RAVENNA FC: Fontanelli, Terigi (75’ Montuori), Tabanelli (71’ Sabelli), Marangon (82’ Carrasco), Abbey, Pipicella, Guidone (91’ Rivi), D’Orsi, Lussignoli (84’ Lisi), Spinosa, Grazioli. A disposizione: Venturini, Spezzano, Magnanini, Bachini. Allenatore: Cristian Serpini

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Meucci, Della Pina (53’ Panati), Masi, Tognarelli, Bernardini, Rizzi, Bartolini (68’ Fazzi-75’ Bortoletti), Pegollo (78’ Verde), Rosati, Bucchioni (53’ Giubbolini). A disposizione: Pastine, Betti, Cosentino, Lazzoni. Allenatore: Simone Venturi

Ammoniti: Tognarelli, Masi, Meucci, Bernardini, Rosati (F) Fontanelli, Lisi, Abbey (R)

Recupero: 1’ e 7’