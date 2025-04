Con tre giornate ancora da disputare e la certezza aritmetica di chiudere la stagione regolare tra le prime posizioni, il Ravenna FC si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Cittadella Vis Modena. Una sfida tutt’altro che semplice, contro una squadra esperta, ricca di individualità di categoria.

La formazione emiliana può contare su elementi di spessore come Osuji, Sala, Formato, Sabotic e su due ex giallorossi molto noti ai tifosi ravennati: Boccaccini e Guidone, che al Benelli hanno lasciato un buon ricordo e che di certo non mancheranno di motivazioni. Ravennate anche il tecnico alla guida degli emiliani: Mattia Gori.

In casa Ravenna, l’umore è quello di chi vuole onorare ogni impegno fino all’ultimo minuto. La vittoria netta contro il Fiorenzuola ha confermato la buona condizione della squadra e la volontà di presentarsi alla post season con il miglior assetto possibile. I giallorossi, pur consapevoli che il distacco dal Forlì capolista lascia poche speranze in ottica primo posto, vogliono chiudere il campionato nel migliore dei modi, mantenendo ritmo, concentrazione e spirito competitivo.

Per la gara di domani mister Marchionni avrà a disposizione l’intera rosa ad eccezione di Lo Bosco, ancora fermo, e di Rossetti, che ha ripreso ad allenarsi ma difficilmente verrà rischiato.

Il Ravenna è già certo di disputare al Benelli la prima gara dei playoff e punta a farsi trovare pronto, anche attraverso queste ultime tre giornate, che rappresentano un banco di prova importante per misurare ulteriormente continuità e tenuta mentale. Un test da affrontare con serietà e determinazione, per confermare solidità e prepararsi al meglio alle fasi finali della stagione.