Il Ravenna FC conferma il buon momento e conquista un’altra vittoria preziosa. Dopo il 3-1 rifilato al Bra, i giallorossi si impongono per 2-1 sul Guidonia Montecelio, in campo neutro a Latina, portandosi a quota 9 punti dopo quattro giornate di campionato.

Un successo arrivato in rimonta, al termine di una partita che ha visto i romagnoli soffrire nel primo tempo e ribaltare tutto nella ripresa con un micidiale uno-due.

Il Guidonia era passato in vantaggio al 23’ con Tascone, bravo a sfruttare il cross di Zappella e una non perfetta uscita di Anacoura. Dopo un avvio incoraggiante, il Ravenna ha accusato il colpo e chiuso la prima frazione sotto di un gol.

Nella ripresa, però, la musica cambia: al 66’ Spini firma l’1-1 con una punizione precisa, mentre all’77’ Tenkorang completa la rimonta con un potente tiro dal limite che vale il definitivo 2-1.

Per la squadra di Marchionni si tratta di un altro successo importante anche dal punto di vista morale, arrivato contro un avversario già battuto lo scorso marzo nella finale di Coppa Italia Serie D.

Ora testa al prossimo impegno: venerdì sera al Benelli arriverà il Perugia (calcio d’inizio alle 20:30), in un match che si preannuncia di grande richiamo per i tifosi.