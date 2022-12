Ravenna Women che non è nella partita contro un Chievo Women dalle grandi ambizioni: 2 goal nei primi quattro minuti del primo tempo, frutto di disattenzioni delle leonesse, compromettono e condizionano di fatto la gara.

Nonostante una partenza da incubo le giallorosse, come già dimostrato in altri match, non perdono la determinazione provando a riprendersi. La sempre viva Elisa Mariani sfiora il goal di testa che avrebbe riaperto la partita e portato un po’ di entusiasmo. Il Chievo Women non è mai domo ed al 40’ grazie ad Alborghetti porta il risultato sul 3 a 0.

Nel secondo tempo il Ravenna prova a riaprire la gara, con i subentri di Scarpelli, Mascia e Candeloro ma l’esito non cambia. Chievo in controllo. Ravenna che fa buone cose ma non impensierisce seriamente l’avversario. Nel recupero, al 93’ su una palla persa da Mascia un gran tiro da fuori area di Ferrato, deviato, porta il risultato sul 4 a 0. La forza dell’avversario non lascia nulla.

Le leonesse sono apparse appannate e stanche. Goal fatti pochi, goal presi tanti.

Nella sosta natalizia è necessario riprendere energie e consapevolezza.

Buone feste a tutti i tifosi giallorossi.

TABELLINO

Chievo – Ravenna: 4 – 0

Reti: 2’ Tardini (CH), 4’ Ferrato (CH), 40’ Alborghetti (CH), 93’ Ferrato (CH)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi (30’ st Candeloro), Domi, Carrer, Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin, Mariani Elena (18’ st Scarpelli), Raggi (7’ st Mascia), Vicenzi, Gardel

A disposizione: Ruotolo, Mascia, Carli

All. Massimo Ricci