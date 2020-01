Un nuovo anno che poteva iniziare meglio ma poteva anche andare peggio. L’aspetto positivo è che le leonesse ottengono un ennesimo risultato utile consecutivo blindando il quinto posto in classifica a pari punti col Permac dietro per differenza reti.

Le vacanze non hanno di certo fatto calare l’attenzione. Le ragazze di Piras arrivano a Cittadella con tanta voglia di far bene ma trovano una corazzata pronta a dare battaglia.

Primo tempo infatti dominato dalle venete grazie alla loro superiorità fisica e al pressing alto. Le sole occasioni registrate sono delle granata anche se il risultato all’intervallo non è poi tanto bugiardo.

La ripresa inizia con le ravennati che provano ad imporre il loro gioco, il pressing veneto inizia a calare dando spazio al gioco palla a terra tanto professato da Mister Piras e le occasioni cominciano a presentarsi anche se la palla non passerà mai la linea del gol. Due occasioni importanti sono di Miriam Picchi che prima da pochi metri alza troppo la mira e dopo con un bel tiro al volo trova un’ incolpevole Cimatti sulla traiettoria. Ottimi i cambi che hanno portato energia ed entusiasmo. Le occasioni più pericolose sono infatti di Moscia, subentrata a Burbassi e Raggi che entra al posto di Ligi. Gli ultimi 15 minuti saltano tutti gli schemi e le giallorosse tentano l’assalto finale, invano, per portare a casa i 3 punti rischiando un pericoloso contropiede di Pinna causato da un retropassaggio di Greppi. La granata si trova a tu per tu con Copetti che non si fa trovare impreparata e salva un risultato un po’ amaro visti anche quelli delle compagini meglio posizionate in classifica.

Queste le parole del Mister: “Troppo importate la gara odierna, nel primo tempo abbiamo sofferto il loro pressing, nella ripresa le ragazze son state brave a cercare con più insistenza la circolazione della palla creando più occasioni da goal. Penso che il pareggio sia un risultato giusto, dove, si poteva vincere ma è anche giusto dire che avremo poi potuto perderla”

Infine Marta Vergani, tra le migliori delle leonesse: “È stata una partita combattuta, il primo tempo abbiamo sofferto un po’ la loro fisicità e la loro pressione, però abbiamo tenuto bene.

Nel secondo tempo siamo riuscite a giocare più palla a terra, creando alcune belle occasione da goal che potevamo sfruttare meglio”.

TABELLINO

Lady Granata Cittadella – Ravenna Women 0-0

Lady Granata Cittadella: Toniolo, Peruzzo, Meneghetti (15 2T Meggiolaro), Zorzan (15’ 2T Kastrati), Rigon, Schiavo, Dal Molin (39’ 2T Goula), Ponte (23’ 2T Saggion), Ciampanelli, Pinna, Ambrosi

A disp: De Bona, Fasoli, Pozza, Cacciamali, Da Canal.

All. Comin Fabiana

Ravenna Women FC: Copetti, Bouby (13’ 2T Capparelli), Giovagnoli, Greppi, Vergani, Ligi (25’ 2T Raggi), Barbaresi, Picchi, Cimatti, Razzolini (37’ 2T Montecucco), Burbassi (37’ 2T Moscia).

A disp: Guidi, Calli, Filippi, Cinque.

All. Piras Roberto.

AMMONIZIONI:Rigon (Cittadella), Razzolini (Ravenna), Raggi (Ravenna)