A quattro giornate dal termine, il Ravenna FC torna in campo domani al Benelli con l’obiettivo di centrare una vittoria che mantenga alto il ritmo e l’orgoglio di un gruppo che, nonostante un distacco dalla vetta salito a sette lunghezze, non intende lasciare nulla di intentato. Avversario di giornata il Fiorenzuola, fanalino di coda del girone ma reduce da due successi consecutivi che hanno riacceso speranze di salvezza che fino a poche settimane fa sembravano definitivamente svanite.

I rossoneri, scivolati dalla Serie C alla D e ora in piena bagarre per evitare l’Eccellenza, sono una squadra da non sottovalutare, capace di ritrovare compattezza e motivazioni. A guidarli in questa rincorsa ci sono individualità di assoluto rilievo per la categoria: su tutti l’esperto attaccante Ceravolo, classe 1987 e con un passato importante tra i professionisti, e gli ex giallorossi Ronchi e Gavioli, che al Benelli torneranno da avversari.

Il Ravenna, dal canto suo, vuole archiviare in fretta il pareggio di Altopascio contro il Tau: un risultato amaro, che non ha rispecchiato l’andamento di una gara condotta con intensità e nella quale la squadra di Marchionni ha colpito due traverse e visto annullarsi due gol per fuorigioco al limite.

Proprio il tecnico giallorosso dovrà fare ancora una volta i conti con alcune assenze importanti: Lo Bosco è ancora ai box, mentre Rossetti è tornato in gruppo ma difficilmente sarà della partita almeno dal primo minuto. In dubbio anche Onofri, che figura comunque tra i convocati.

L’obiettivo, se la rimonta sulla capolista dovesse restare irraggiungibile, è arrivare ai playoff con la miglior condizione possibile e una media punti utile per affrontare al meglio la post-season. Serviranno dunque concentrazione, intensità e fame di risultato per non abbassare il livello della tensione agonistica.

I giallorossi si affidano anche questa volta alla spinta del Benelli e al calore del proprio pubblico, per entrare in campo e conquistare in punti pesanti.