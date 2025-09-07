Calcio: Ravenna, tre punti col brivido. Bra battuto 3-1

Il Ravenna torna a sorridere in campionato dopo il ko nel derby di Forlì. Al Benelli, i giallorossi superano 3-1 il Bra, confermando la regola casalinga (tre vittorie su tre gare ufficiali in stagione).

Il match si accende nella ripresa, con il solito Tenkorang grande protagonista: l’attaccante firma una doppietta sfruttando prima l’assist di Spini e poi quello del neoentrato Da Pozzo.

Il Bra non molla e in pieno recupero ha l’occasione per il 2-2: Lionetti però calcia alle stelle un rigore che avrebbe gelato lo stadio. Scampato il pericolo, il Ravenna chiude i conti in contropiede con Mandorlini, ravennate doc, su servizio ancora di Spini.

Tre punti sofferti, ma preziosi per il cammino della squadra giallorossa

Rete: 16′ e 37′ st Tenkorang, 44′ st Di Biase, 50′ st Mandorlini.

Ammoniti: Cucciniello (B), Chiesa (B), Di Marco (R).

Corner: 4-0.