Il Ravenna FC si impone con un netto 4-0 sull’United Riccione nella 25ª giornata di campionato, confermando il buon momento di forma e la voglia di restare nel pieno della corsa per la promozione. Mister Marchionni opta per il tridente pesante, con Guida alle spalle di Di Renzo e Zagre, e la scelta si rivela subito vincente.

La squadra giallorossa parte con grande determinazione, mettendo subito sotto pressione gli avversari. Le tre punte creano almeno tre nitide occasioni da rete nei primi minuti, e al 31′ arriva il gol che sblocca il match. Guida, in grande forma, raccoglie una respinta di testa da parte di un difensore e, con grande coordinazione, colpisce al volo dal limite dell’area, insaccando la palla nel sette. Un gol spettacolare, meritato per la superiorità messa in campo fino a quel momento. Ma non è finita: solo 7 minuti dopo, Guida sfiora il raddoppio con una conclusione a giro che termina di poco fuori.

Nel secondo tempo, il Ravenna continua a dominare la partita. Al 47′, arriva un brivido per i tifosi giallorossi: un inserimento di Esposito porta a un colpo sicuro, ma la palla sbatte prima sul palo, poi sul portiere e infine su Di Renzo, concludendo la sua corsa senza entrare in rete. L’occasione fallita non frena i ragazzi di Marchionni, che continuano a spingere.

Al 69′, arriva il gol che chiude definitivamente la contesa. Di Renzo, lanciato da una sapiente “scucchiaiata” di Guida, controlla e serve al numero 17 giallorosso, che questa volta non sbaglia, insaccando sotto la curva Mero. Un’esultanza che parla di liberazione per il giocatore e per l’intera squadra. Un minuto dopo, Di Renzo trova anche la doppietta personale, proteggendo e insaccando un bellissimo cross di Milan, sempre più decisivo negli ultimi tempi.

Il Ravenna non si accontenta e continua a spingere. Guida, ancora ispirato da Zagre, sfiora la quarta rete, che arriva puntuale all’85′. È Lo Bosco, ben servito da un assist di Zagre, a siglare il gol che mette il sigillo sulla partita.

Un’altra vittoria convincente per il Ravenna, che continua la sua striscia positiva e manda un chiaro messaggio al Forlì, distante solo due punti grazie alla vittoria in extremis a Lentigione. Il campionato entra nel vivo, e i giallorossi non vogliono mollare la testa della classifica.