Dopo l’impresa infrasettimanale contro la Lavagnese, che ha consegnato al Ravenna FC la prima storica finale di Coppa Italia di Serie D, i giallorossi tornano subito in campo per il 26° turno di campionato. Ad attenderli il San Marino, in una sfida che si disputerà sul terreno sintetico dello stadio Calbi di Cattolica.

Una gara che nasconde insidie, sia per le condizioni fisiche della squadra di Marchionni, chiamata a gestire le energie dopo lo sforzo in coppa, sia per la crescita recente del San Marino. Dopo un avvio complicato sotto la guida di Cascione, la formazione biancazzurra ha cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Oberdan Biagioni. L’esperto tecnico ha ridato solidità e fiducia a una squadra che oggi lotta con determinazione per la salvezza e che nel turno precedente ha ottenuto una preziosa e inaspettata vittoria sul campo del Prato.

Il mercato invernale ha dato nuova linfa ai titani, con l’innesto del centrale difensivo Yakubiv e, soprattutto, dell’attaccante Passewe, già autore di cinque reti e riferimento offensivo pericoloso. Il Ravenna dovrà quindi prestare massima attenzione, consapevole dell’importanza di portare a casa un risultato positivo per continuare la corsa verso la vetta e mantenere alta la pressione sul Forlì.

Le condizioni fisiche non sono ottimali in casa giallorossa: Lo Bosco e Onofri resteranno ai box, mentre si lavora per recuperare Amoabeng. A centrocampo ancora assente Ilari, mentre Mereghetti si avvicina al rientro. Nota positiva il ritorno in gruppo di Nappello, che cercherà di ritrovare la migliore condizione.

A spingere il Ravenna ci sarà come sempre il suo pubblico. Con 600 biglietti disponibili per il settore ospiti, si prevede un grande seguito di tifosi giallorossi, pronti a far sentire la loro voce e a trascinare la squadra in una sfida cruciale per il prosieguo della stagione. Un sostegno fondamentale per affrontare una trasferta delicata con il massimo dell’energia e della convinzione.