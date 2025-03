Il Ravenna FC si concentra sul prossimo impegno di campionato, la sfida contro lo Zenith Prato, con l’obiettivo di continuare a lottare per la vetta della classifica. Nonostante la finale di Coppa Italia contro il Guidonia in programma mercoledì al Teramo, l’allenatore Marco Marchionni e i suoi ragazzi sono pronti a scendere in campo con tutta la determinazione possibile per cercare di guadagnare tre punti fondamentali nell’ultima di campionato prima della sosta.

Il match, anticipato a sabato per permettere una preparazione adeguata in vista della finale, potrebbe consentire al Ravenna di raggiungere temporaneamente la prima posizione in caso di vittoria, mantenendo così alta la pressione sul Forlì. Tuttavia, l’avversario di turno non è da sottovalutare. Lo Zenith Prato arriva da due vittorie consecutive, tra cui una importante vittoria in trasferta contro il Forlì, e si presenta come una vera mina vagante, soprattutto fuori casa. La squadra di Simone Settesoldi è infatti in un buon momento di forma e dovrà fare di tutto per ottenere punti vitali nella lotta per la salvezza, dopo la sconfitta a tavolino contro il Cittadella Vis Modena legata al mancato tesseramento di Tempestini e la minaccia di una ulteriore penalizzazione.

Per il Ravenna, la sfida di sabato rappresenta l’ultimo appuntamento prima della sosta e dello scontro diretto con il Forlì. Non è quindi il momento di abbassare la guardia: i giallorossi dovranno dare il massimo per non perdere terreno dalla vetta. Per questa gara, Marchionni dovrà fare a meno di Milan, squalificato, mentre gli infortunati Mereghetti, Ilari e Drapelli continuano a lavorare a parte. Nonostante le assenze, il Ravenna scenderà in campo con grande voglia di vincere, sostenuto da un pubblico sempre caloroso che non farà mancare il proprio supporto.

In occasione della festa della Donna, la società ha organizzato una speciale iniziativa per tutte le tifose: l’ingresso allo stadio sarà infatti a soli 1 euro per tutte le donne, un’occasione in più per vivere l’emozione della partita al Benelli.

L’appuntamento è per sabato 8 marzo, alle 17:30, quando il Ravenna FC cercherà di proseguire la sua corsa verso la vetta.