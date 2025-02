Dopo la vittoria significativa contro la Pistoiese, che ha consolidato il primato in classifica, il Ravenna FC si prepara a una trasferta delicata contro il Sasso Marconi, squadra che rappresenta un ricordo amaro per i giallorossi, essendo stata l’ultima a infliggere una sconfitta in campionato in quella che è forse stata la peggiore prestazione dell’anno. Un girone dopo molto è cambiato nelle dinamiche di squadra, ma questa sarà di certo una motivazione in più per il gruppo guidato da Marco Marchionni, determinato a dare continuità ai risultati e mantenere la vetta della classifica.

Un contesto che rende la partita ancora più importante è lo scontro diretto tra le altre due capoliste, Forlì e Tau Altopascio, che si affronteranno tra di loro. Un’occasione per il Ravenna di allungare in classifica, ma solo a patto di concentrarsi esclusivamente sul proprio gioco e mantenere alta la determinazione.

Le assenze non mancano: il tecnico Marchionni dovrà fare a meno di Amoabeng, Drapelli e Mereghetti, indisponibili, mentre restano da valutare le condizioni di Guida e Fiori, entrambi alle prese con sintomi febbrili. Una curiosità riguarda il possibile impiego di Zagre, il giovane talento giallorosso che potrebbe avere un minutaggio più ampio in questa gara, ma la concorrenza nella rosa a disposizione di Marchionni è ampia in tutti i reparti.

La sfida si preannuncia intensa, anche considerando che il Sasso Marconi cercherà di sfruttare il fattore campo per ritrovare punti preziosi per continuare un campionato giocato sopra le righe. La squadra neopromossa infatti è al momento salda a metà classifica giocandosi con determinazione e fiducia le proprie carte per raggiungere una salvezza più tranquilla del previsto. Dal canto loro, i giallorossi avranno ancora una volta il sostegno di un notevole seguito di tifosi, pronti a colorare di giallo e rosso il settore ospiti.

Il Ravenna, consapevole della propria forza, vuole dare un segnale forte al campionato. La trasferta di Sasso Marconi sarà un banco di prova importante, ma con il calore dei tifosi al fianco e la grinta mostrata nelle ultime gare, la squadra di Marchionni ha tutte le carte in regola per confermarsi al vertice e proseguire la propria corsa.