Calcio: Ravenna FC, una vittoria che vale doppio: Guidonia ko al fotofinish

ll Ravenna FC ritrova il sorriso nel modo più intenso possibile, al termine di una partita che resterà a lungo nella memoria dei tifosi. Contro il Guidonia, allo stadio Benelli, i giallorossi conquistano tre punti pesantissimi grazie a un gol arrivato quando il cronometro sembrava aver già detto tutto. Una vittoria sofferta, cercata e voluta fino all’ultimo respiro.

La gara si apre su ritmi contenuti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Il Ravenna prova a manovrare, ma fatica a trovare spazi contro un Guidonia compatto. Sono proprio gli ospiti, nel finale della prima frazione, a costruire una buona occasione, ma Anacoura si fa trovare pronto. Quando il pareggio sembra inevitabile, arriva invece la svolta: allo scadere del primo tempo Tenkorang trova la via del gol, portando avanti i padroni di casa e infiammando il Benelli.

Nella ripresa il Ravenna prova a gestire il vantaggio, ma senza rinunciare a colpire. Solini, Esposito e Falbo vanno più volte vicini al raddoppio, trovando però sulla loro strada un Avella in serata di grazia e anche un palo che nega il gol. Il Guidonia resta in partita e, con il passare dei minuti, aumenta la pressione offensiva.

Nel recupero accade di tutto. Dopo alcune occasioni sventate da Anacoura, al 97’ arriva il pareggio ospite firmato da Sannipoli, che sembra gelare lo stadio. Il Ravenna, però, non accetta il pareggio e si riversa ancora in avanti. Al 101’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Solini a trovare il guizzo decisivo, firmando il gol della vittoria e scatenando l’esultanza generale.

Un successo che interrompe un lungo periodo senza vittorie, rafforza il secondo posto in classifica e restituisce fiducia a tutto l’ambiente. Ora i giallorossi guardano avanti: il prossimo impegno sarà in trasferta contro il Perugia, con la consapevolezza di aver ritrovato spirito, carattere e fame di punti.

Ravenna FC -Guidonia 2-1