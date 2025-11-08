Il Ravenna si sbarazza per 3-0 della Torres e si porta momentaneamente in testa alla classifica del girone B di Serie C. Al “Benelli” i giallorossi centrano la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, grazie alle reti di Luciani e Spini nella ripresa, precedute dall’autogol di Idda al 13’.

Con questo successo la squadra di Marchionni sale a 33 punti, in attesa del risultato dell’Arezzo, che domenica a Perugia potrebbe tornare capolista con un punto di vantaggio sui romagnoli. Nel prossimo turno, il 16 novembre, il Ravenna sarà impegnato a Livorno.

La gara si apre con un brivido per i padroni di casa: al 10’ Musso di testa impegna Anacoura, bravissimo a deviare in corner. Tre minuti dopo però arriva il vantaggio giallorosso, con Spini che mette in mezzo e Idda, nel tentativo di anticipare Luciani, infila nella propria porta.

Al 23’ il Ravenna sfiora il raddoppio con Tenkorang, ma prima Mercadante e poi Zaccagno negano la rete. In avvio di ripresa la Torres prova a reagire con Diakité, ma ancora una volta Anacoura si supera sulla conclusione ravvicinata.

Allo scoccare dell’ora di gioco arriva il 2-0: cross perfetto di Spini e Luciani insacca di testa. Lo stesso Spini al 73’ chiude i conti dal dischetto, trasformando il rigore concesso per fallo di Mastinu su Tenkorang.

Al triplice fischio esplode la festa del “Benelli”: il Ravenna è in vetta, e continua a sognare in grande.