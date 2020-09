La società comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del giovane classe 2001 Cristian Shiba, il giocatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori giallorossi fino a giugno 2022.

Per Cristian si tratta del primo contratto da professionista. Arrivato dalla Maceratese a Sassuolo nella formazione Under è poi passato in prestito in serie D alla Sangiustese, con la quale ha totalizzato 34 presenze. L’anno scorso, impegnato nella primavera neroverde, ha collezionato anche 5 presenze nella nazionale albanese under19. Un precedente familiare in giallorosso, il fratello Henri, infatti, ha militato nel Ravenna nella stagione 2011-12 realizzando 13 gol in 34 presenze.