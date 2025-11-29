Il Ravenna FC ritrova la vittoria e lo fa nel modo più convincente: un netto 3-0 sul campo del Pineto, risultato che vale il momentaneo primo posto nel girone B di Serie C. A segno Di Marco, Corsinelli e Spini, protagonisti di una gara solida che rilancia i giallorossi dopo i pareggi con Livorno e Gubbio.

L’inizio è dei padroni di casa: all’8’ Bruzzaniti impegna Anacoura, bravo a respingere il tiro dal limite. Il Ravenna risponde al 20’ con Luciani, ma Postiglione salva in scivolata.

Al 22’ la gara si sblocca: sugli sviluppi di un corner, Esposito mette un cross preciso e Di Marco insacca l’1-0. Al 39’ arriva il raddoppio: Rrapaj serve un ottimo pallone da sinistra e Corsinelli firma il 2-0. Prima dell’intervallo Spini ha la chance per il tris, ma non controlla davanti a Tonti.

Nella ripresa il Pineto prova a rientrare in partita: Tenkorang sfiora il palo e al 58’ Anacoura salva su Schirone dopo che Rrapaj aveva mancato il 3-0 dalla parte opposta. Il gol che chiude definitivamente il match arriva al 67’: Falbo mette un cross perfetto e Spini firma il definitivo 0-3.

Domenica prossima al Benelli, i ragazzi di Marchionni ospiteranno il Pontedera, con l’obiettivo di difendere la vetta.