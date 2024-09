In virtù di un accordo strategico con l’emittente romagnola, sono stati acquisiti i diritti audiovisivi per garantire la trasmissione in diretta di ogni partita fuori casa durante l’attuale stagione sportiva.

Questo importante accordo assicurerà che i tifosi del Ravenna possano essere sempre con la loro squadra, ovunque essa giochi. A partire dalla prossima trasferta, ogni incontro sarà accessibile comodamente da casa, offrendo un modo per vivere intensamente ogni momento del campionato.

Le trasmissioni saranno disponibili in chiaro, permettendo a tutti i sostenitori di non perdere nemmeno un minuto delle prestazioni dei loro beniamini. Oltre al canale 14 del Digitale Terrestre, le partite saranno visibili anche tramite streaming su web e sui social di Teleromagna, o direttamente sulle SmartTV attraverso l’app TR Play.

Siamo fiduciosi che questa iniziativa sarà accolta con grande entusiasmo, consolidando il legame tra il club, i suoi tifosi e l’intera comunità sportiva locale.

Non perdete l’opportunità di supportare il Ravenna FC in ogni sfida esterna del campionato – la passione giallorossa non conosce distanze!