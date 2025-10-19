Dopo sette successi consecutivi, il Ravenna conosce di nuovo l’amaro sapore della sconfitta. Al Benelli, gremito in ogni ordine di posto, i giallorossi cedono 0-3 all’Arezzo, che si prende lo scontro diretto e vola in testa alla classifica a +3.

Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per i bizantini, protagonisti di un primo tempo ordinato e combattuto. Al 9’ Luciani scalda i guantoni dell’ex Venturi, che devia in corner.

Le due squadre si fronteggiano con rispetto e poche concessioni: al 39’ Tenkorang sfiora il vantaggio di testa, ma la prima frazione resta bloccata sullo 0-0, con l’Arezzo mai realmente pericoloso.

Nella ripresa cambia tutto: al 48’ Tavernelli anticipa la difesa e infila Anacoura sul cross di Cianci, portando avanti gli ospiti. I toscani sfiorano subito il raddoppio con lo stesso Cianci, che al 56’ colpisce il palo in scivolata.

Il Ravenna reagisce con orgoglio: al 78’ Solini impegna Venturi, poi centra la traversa sul corner successivo. Motti tenta il colpo sotto dopo un’uscita sbagliata del portiere, ma la palla finisce alta di poco.

I giallorossi spingono, ma la fortuna non li assiste: in una mischia furibonda, Chiosa salva sulla linea a portiere battuto.

Nel finale, l’Arezzo colpisce ancora: all’87’ Ravasio raddoppia con una girata da opportunista dopo una respinta di Anacoura, e nel recupero, al 95’, Varela cala il tris in contropiede, fissando lo 0-3 finale.

Il Ravenna resta secondo in classifica con 24 punti, in attesa del posticipo tra Ascoli e Carpi (i marchigiani inseguono a 23).

Domenica prossima i ragazzi di Marchionni cercheranno subito riscatto in casa della Pianese.