Ravenna FC e la società Fosso Ghiaia sono lieti di annunciare il rinnovo della partnership per la gestione condivisa del centro sportivo G. Vaienti, che rappresenta un passo importante verso una collaborazione sempre più proficua e orientata al futuro.

Il Ravenna FC, assegnatario del centro sportivo, ha concordato di consentire alla società Fosso Ghiaia di utilizzare la struttura per le proprie attività, mantenendo al contempo il centro come punto di riferimento per le attività del settore giovanile giallorosso. Questa collaborazione riflette la nostra volontà di promuovere lo sport e il calcio a livello locale, fornendo un ambiente ideale per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti del vivaio giallorosso ed al tempo stesso di volere attivare sinergie con le società del territorio diventando un punto di riferimento per tutta la provincia di Ravenna.

La società Fosso Ghiaia si occuperà della gestione quotidiana del centro sportivo secondo le disposizioni e le linee guida stabilite dal Ravenna FC, garantendo così un utilizzo efficiente e organizzato della struttura. Questo approccio collaborativo permetterà di ottimizzare le risorse e di offrire un servizio di alta qualità a tutti gli utenti del centro.

Inoltre, il Ravenna FC si impegnerà a finanziare una serie di importanti interventi di miglioramento della struttura, volti a garantire un ambiente ancora più accogliente e funzionale per atleti, tecnici e famiglie. Un restyling che sicuramente trasmetterà un forte senso di appartenenza, coinvolgendo i fruitori del centro in un’ambiente identitario e stimolante.

Questi interventi rappresentano un investimento concreto nel futuro del centro sportivo e di tutta la comunità calcistica.

“Grazie a un dialogo costruttivo e a un impegno reciproco, siamo riusciti a trovare un punto di incontro che garantisce piena soddisfazione ad entrambe le parti.” – commenta Paolo Scocco, Direttore Generale giallorosso – “Questo rinnovato accordo rappresenta una nuova era di collaborazione e crescita, con l’obiettivo comune di rendere il centro sportivo Vaienti un luogo sempre più funzionale ed accogliente per la comunità che lo frequenterà.”

“Abbiamo apprezzato la grande disponibilità da parte della nuova proprietà nella formulazione di questo accordo. Ne siamo molto soddisfatti, perché abbiamo posto le basi per una proficua collaborazione con il Ravenna FC. In particolar modo il potere dare continuità alle nostre attività e contribuire concretamente alla gestione di questo centro sportivo, che abbiamo seguito fin dalla creazione, era un aspetto per noi molto importante.” – prosegue Lorenzo Casanova, presidente del Fosso Ghiaia.

Ravenna FC è fermamente convinto che questa partnership contribuirà a creare nuove opportunità per lo sviluppo del calcio giovanile del nostro territorio, che potrà così contare su un centro sportivo funzionale e gestito ottimamente, dando al tempo stesso continuità alle attività di una realtà storica e radicata come il Fosso Ghiaia.