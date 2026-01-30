Il Ravenna FC esce dal “Curi” con un punto prezioso al termine di una gara complicata, chiusa sull’1-1 contro il Perugia e giocata per oltre venti minuti in inferiorità numerica. Una prova di sacrificio per i giallorossi, capaci di reagire allo svantaggio iniziale e di resistere nella ripresa grazie anche alle parate decisive di Anacoura.

L’avvio di gara è favorevole ai romagnoli, che si rendono subito pericolosi: all’8’ Tenkorang impegna Gemello, costretto a deviare in corner. Poco dopo arriva anche il palo colpito da Italeng, servito da Rrapaj e rapido a girarsi in area. Il Ravenna continua a spingere e va vicino al vantaggio anche con Spini, che dal limite manda fuori di poco.

A sbloccare il risultato, però, è il Perugia: al 18’ Montevago approfitta di un’incertezza difensiva e porta avanti i padroni di casa. La reazione dei giallorossi è immediata. Gemello si oppone ancora a Spini, ma al 32’ esce in modo impreciso su un cross di Corsinelli e permette a Tenkorang di insaccare il gol del pareggio. Nel finale di primo tempo entrambe le squadre sfiorano il vantaggio con colpi di testa di Tozzuolo e Montevago, senza esito.

Nella ripresa il Perugia parte forte. Tumbarello spreca una buona occasione in area, mentre al 54’ è Anacoura a salire in cattedra respingendo una pericolosa punizione di Manzari. Il momento chiave arriva al 67’, quando Scaringi rimedia la seconda ammonizione lasciando il Ravenna in dieci uomini.

Da lì in avanti è una gara di sofferenza. Montevago ha sul piede il possibile 2-1, ma manca il bersaglio, poi ci prova ancora di testa trovando la risposta del portiere ravennate. Anche Canotto va vicino al gol nel finale, prima senza inquadrare la porta e poi costringendo Anacoura a un nuovo intervento decisivo. Dopo otto minuti di recupero, l’ultima occasione è un tiro-cross dello stesso Canotto che termina di poco a lato.

Il Ravenna FC porta così a casa un pareggio importante. In classifica, la capolista Arezzo non va oltre lo 0-0 con il Guidonia, mentre l’Ascoli vince 3-1 contro il Livorno portandosi a tre punti dai romagnoli. Domenica prossima i giallorossi torneranno al Benelli per la sfida contro il Carpi.

IL TABELLINO

PERUGIA-RAVENNA 1-1

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Dell’Orco; Tumbarello, Bartolomei (18’ st Joselito), Megelaitis; Manzari (18’ st Canotto); Montevago (40’ st Nepi), Bolsius (7’ st Bacchin). A disp. Moro, Vinti, Rondolini, Stramaccioni, Lisi, Terrnava, Dottori, Napolano, Giunti. All. Tedesco.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi, Esposito (43’ st Bianconi), Solini; Corsinelli, Tenkorang, Rossetti, Di Marco (15’ st Falbo), Rrapaj (35’ st Mandorlini); Spini (15’ st Fischnaller), Italeng (43’ st Okaka). A disp. Stagni, Borra, Zakaria, Da Pozzo, Calandrini, Viola, Luciani. All. Marchionni.

RETI: 18’ Montevago (P), 32’ pt Tenkorang (R).

ARBITRO: Renzi di Pesaro (Di Meo – Bianchi).

IV UOMO: Dini di Città di Castello.

FVS: Lauri di Gubbio.

NOTE: Spettatori 3.053. Al 23’ st espulso Scaringi (R) per doppia ammonizione. Ammoniti: Scaringi (R). Angoli: 5-2. Recupero: 4’ pt; 8’ st.