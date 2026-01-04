Il 2026 del Ravenna FC si apre con una battuta d’arresto. I giallorossi cadono 2-1 sul campo del Campobasso, puniti dalla doppietta di Gala. Inutile, ai fini del risultato, il momentaneo pareggio firmato da Luciani nella ripresa.
Classifica: Ravenna FC scivola al secondo posto
La sconfitta nella prima giornata del girone di ritorno costa cara ai bizantini, che scendono in seconda posizione. L’Arezzo, vittorioso sabato nei minuti di recupero sul campo del Forlì, resta in vetta con due punti di vantaggio. Domenica prossima al Benelli è in programma il derby della Ravegnana, occasione per cercare la prima gioia dell’anno nuovo.
Primo tempo: occasioni da una parte e dall’altra
Avvio su ritmi alti. Al 17’ il Campobasso va vicino al vantaggio: Anacoura respinge la conclusione di Bifulco, poi Pierno calcia a botta sicura ma Scaringi salva deviando in corner. Un quarto d’ora più tardi è il Ravenna a sfiorare l’1-0 con Falbo: Tantalocchi si oppone e si ripete sul tap-in di Spini. Prima dell’intervallo ancora ospiti pericolosi, con lo stacco di Spini su calcio d’angolo che termina fuori di pochissimo.
Ripresa: Gala colpisce due volte
Al 52’ Gala sblocca la gara con un destro dal limite. La reazione giallorossa è immediata: al 53’ Cerretelli tocca con la mano in area su cross di Donati, l’arbitro assegna il rigore che Luciani trasforma spiazzando il portiere per l’1-1.
Finale amaro per i giallorossi
All’81’ arriva il gol decisivo: Gala firma la doppietta sfruttando l’assist di Bifulco in area, rete confermata dopo il controllo richiesto da Marchionni. Nel finale il Ravenna prova l’assalto: all’88’ Viola manda alto di poco, poi Tenkorang sfiora la deviazione del possibile 2-2. Non basta: i tre punti restano al Campobasso.