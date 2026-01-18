Il Ravenna FC esce sconfitto dal campo del Bra e vede complicarsi ulteriormente la rincorsa alla vetta. I giallorossi perdono 2-1 una gara segnata da episodi sfavorevoli, colpendo tre legni e giocando tutta la ripresa in dieci uomini. Il momento negativo prosegue: nelle ultime quattro giornate è arrivato un solo punto, mentre la capolista Arezzo ha allungato a sette lunghezze di distanza.

L’approccio alla gara è stato tutt’altro che timido. Dopo appena due minuti Corsinelli va vicino al vantaggio, con il portiere Renzetti decisivo nel deviare la conclusione sul palo. Poco dopo è Italeng a centrare il legno, confermando un avvio brillante dei romagnoli. Il Bra soffre, ma alla prima vera occasione colpisce: al 32’ Baldini finalizza un’azione ben costruita e supera Anacoura.

Il Ravenna continua a spingere e colpisce ancora la traversa con Rrapaj da fuori area, ma sul finale di primo tempo arriva l’episodio che cambia l’inerzia del match. Lonardi, inizialmente ammonito, viene espulso dopo la revisione dell’azione, lasciando i suoi in inferiorità numerica per tutta la seconda frazione.

In avvio di ripresa il Bra sfrutta subito la superiorità: al 52’ Sganzerla raddoppia da distanza ravvicinata, indirizzando la partita. I padroni di casa gestiscono il vantaggio senza correre grandi rischi, mentre il Ravenna, pur generoso, fatica a rendersi pericoloso. Solo nel recupero arriva il gol che accorcia le distanze: Solini svetta su calcio d’angolo e firma il 2-1 al 92’, insufficiente però a riaprire davvero la gara.

Il Ravenna FC tornerà in campo sabato prossimo allo stadio Benelli contro il Guidonia, chiamato a ritrovare una vittoria che manca ormai da diverse settimane.

BRA – RAVENNA FC 2-1

BRA: Renzetti D., De Santis E., Fiordaliso A., Sganzerla R.2, Lionetti G., Brambilla A. (dal 45’+6 st Lia D.), Campedelli R. (dal 43′ st Leoncini M.), Maressa T., Rottensteiner B. (dal 19′ st Armstrong D.), Sinani I. (dal 43′ st Akammadu F.), Baldini E.. A disposizione: Akammadu F., Armstrong D., Cannistra P., Capac A., Dimatteo S., Franzini D., Leoncini M., Lia D., Menicucci D., Minaj E., Rabuffi M.

RAVENNA: Anacoura J., Bianconi A. (dal 1′ st Da Pozzo L.), Esposito A., Solini M., Corsinelli F. (dal 24′ st Fischnaller M.), Lonardi L., Rossetti M., Rrapaj P. (dal 11′ st Falbo L.), Viola N. (dal 12′ st Di Marco T.), Spini C. (dal 11′ st Luciani P.), Italeng J.. A disposizione: Borra D., Calandrini G., Da Pozzo L., Di Marco T., Donati G., Falbo L., Fischnaller M., Luciani P., Mandorlini M., Okaka S., Scaringi M., Stagni T., Zakaria K.

Reti: al 33′ pt Baldini E. (Bra) , al 7′ st Sganzerla R. (Bra) al 45’+2 st Solini M. (Ravenna) .

Ammonizioni: al 15′ st Baldini E. (Bra), al 16′ st Rottensteiner B. (Bra), al 18′ st Sganzerla R. (Bra).

Espulsioni: al 45’+2 pt Lonardi L. (Ravenna).