Il Ravenna FC si ferma a Livorno sull’1-1 e perde il primo posto in classifica. I giallorossi, reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, trovano il pareggio soltanto all’82’, quando Spini trasforma con freddezza un rigore conquistato da Di Marco. Un punto che porta i bizantini a quota 34, uno in meno della capolista Arezzo, vittoriosa 2-1 sul Bra.

Il match si era messo subito in salita per gli uomini di Marchionni. Al 19’ il Ravenna trova il vantaggio con Tenkorang, ma dopo il controllo al monitor l’arbitro annulla il gol per un fallo di Zagrè su Seghetti. Cinque minuti più tardi il Livorno punisce alla prima occasione: punizione di Hamlili, mischia in area e Gentile è il più rapido a insaccare l’1-0.

Nella ripresa il Ravenna alza il ritmo e al 57’ va vicino al pari con Spini, che colpisce il palo. Il forcing porta al rigore del definitivo 1-1 al 78’: Di Marco viene steso e dal dischetto Spini non sbaglia. Nel recupero brivido finale per i giallorossi, con Biondi che da ottima posizione manca il colpo del ko.

Risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo contro i toscani del nuovo tecnico Venturato. Sabato prossimo, alle 17.30, il Ravenna tornerà al “Benelli”, dove ospiterà il Gubbio.

TABELLINO

LIVORNO-RAVENNA FC 1-1

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Gentile (1′ st Mawete), Monaco (1′ st Baldi), Noce, Haveri; Biondi, Hamlili, Marchesi (25′ st Panaioli); Peralta (15′ st Bonassi); Di Carmine, Dionisi (41′ st Cioffi). A disp.: Ciobanu; Nwachukwu, Malva, Ghezzi, Calvosa, Panattoni, Antoni, Marinari. All.: R. Venturato.

Ravenna (3-5-2): Anacoura; Scaringi (15′ st Corsinelli), Esposito, Bianconi; Donati, Tenkorang, Lonardi (15′ st Di Marco), Rossetti, Rrapaj (15′ st Falbo); Zagre (17′ st Okaka), Spini. A disp.: Stagni, Borra; Calandrini, Ilari, Raimondo, Castellacci, Sermenghi, Karim, Da Pozzo, Menegazzo. All.: M. Marchionni.

Rete: 23′ pt Gentile; 36′ st Spini.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo

Note: ammoniti Gentile, Bianconi, Lonardi e Hamlili; angoli 3 a 6 (3 a 4); fuorigioco 1 a 0 (0 a 0); rec. 4′ pt; 5′ st.