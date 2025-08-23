Calcio: Ravenna FC, debutto con il botto: 3-2 al Campobasso al Benelli

Il ritorno del Ravenna in Serie C coincide con una giornata di festa al “Benelli”. Davanti al proprio pubblico, la squadra di mister Marchionni supera 3-2 il Campobasso, conquistando i primi tre punti del campionato.

L’avvio è fulmineo: dopo appena due minuti è Tenkorang a sbloccare il risultato, facendo esplodere lo stadio. Al 14’ arriva anche il raddoppio firmato da Motti, che conferma il suo fiuto del gol. Gli ospiti però restano in partita e al 35’ accorciano con Leonetti. Nel recupero della prima frazione è ancora Tenkorang a colpire, firmando la sua doppietta personale e fissando il parziale sul 3-1.

Nella ripresa i molisani provano a rientrare e trovano la seconda rete nel recupero grazie a Magnaghi, ma non basta: il Ravenna porta a casa una vittoria preziosa e incoraggiante, che dà continuità al successo in Coppa Italia (2-0 contro il Cittadella).

Per i giallorossi è il secondo successo consecutivo e la conferma di un avvio di stagione brillante. Ora l’attenzione si sposta subito sul prossimo appuntamento: domenica il derby a Forlì, che oggi ha perso contro l’Arezzo.