Il Ravenna FC non si ferma più. Sul difficile campo di Carpi i giallorossi centrano la quarta vittoria consecutiva (quinta in sei gare di campionato) imponendosi 2-1 grazie alle firme di Spini e Luciani. Tre punti che confermano la squadra di Marchionni come protagonista assoluta del girone B, a pari merito con l’Arezzo capolista.

Partenza sprint degli ospiti e vantaggio meritato al 15’ con Spini, autore di un gran destro dal limite che non lascia scampo a Sorzi. Il Carpi reagisce e sfiora il pari con Gerbi nel finale di primo tempo, quindi ad inizio ripresa Anacoura salva sulla linea su Amayah. Al 73’ i biancorossi trovano il pari con una perla di Casarini, ma dieci minuti più tardi la svolta: fallo di mano in area e rigore trasformato con freddezza da Luciani per l’1-2 definitivo.

Nei sei minuti di recupero qualche brivido per i giallorossi, ma alla fine è festa grande sotto il settore ospiti. Ora testa al big match di sabato al “Benelli” contro la Ternana (ore 15), per continuare a sognare in grande.