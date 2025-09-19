Calcio: Ravenna FC da sogno, rimonta il Perugia 3-2 e vola in vetta alla classifica

Notte magica al Benelli: il Ravenna batte in rimonta il Perugia (3-2) e conquista la vetta della classifica, in coabitazione con l’Arezzo, fermato in casa dal Guidonia. Una vittoria di cuore e di gioco, davanti a 4.500 spettatori che hanno trasformato lo stadio in una bolgia.

La partita non era iniziata nel migliore dei modi: il Perugia, brillante nella prima mezzora, si porta meritatamente sul doppio vantaggio. Ma al tramonto del primo tempo, su un intelligente filtrante di Lonardi, Spini accorcia e riapre la sfida.

Nella ripresa la musica cambia: il Ravenna, anche grazie al cambio di modulo seguito all’infortunio di Di Marco, diventa incontenibile. Prima il gioiello balistico di Donati, un gol che strappa applausi a scena aperta, poi il sigillo del solito Tenkorang, arrivato al suo sesto centro stagionale, che vale il 3-2 e il sorpasso.

Non solo i marcatori, ma tutta la squadra gioca un secondo tempo da spettacolo: Zagre impreciso ma sempre pericoloso, Lonardi padrone della regia, Rrapaj tornato al suo ruolo naturale di mezzala con grande efficacia. Nel finale arriva anche l’ovazione del pubblico per il rientro di Okaka, tornato in campo dopo anni di assenza.

Al triplice fischio è festa grande: il Ravenna non solo piega un avversario blasonato come il Perugia, ma festeggia il primo posto, complice la caduta interna dell’Arezzo. Una serata che resterà impressa nella memoria dei tifosi giallorossi.