Settima meraviglia per il Ravenna FC, che espugna 1-0 il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e continua la sua marcia trionfale nel girone B di Serie C. La rete decisiva porta la firma di Luciani, al 23’, e consente ai giallorossi di restare in testa alla classifica a pari punti con l’Arezzo.
Avvio vivace della Sambenedettese, pericolosa al 10’ con Candellori, il cui sinistro potente viene deviato in angolo da Anacoura. Il Ravenna risponde subito: al 17’ Luciani manca di poco il tap-in su cross di Spini, che tre minuti dopo sfiora il gol personale. Al 23’ arriva la rete che decide il match: Luciani si riscatta e trafigge Orsini con un destro preciso.
Nella ripresa il Ravenna amministra il vantaggio con ordine, rischiando solo al 77’ quando Sbaffo, da ottima posizione, non trova la porta. In pieno recupero la Sambenedettese esulta per il pareggio, ma il gol viene annullato per carica sul portiere e la decisione è confermata dal VAR.
Dopo tanta sofferenza nel finale, i giallorossi possono esultare per la settima vittoria consecutiva, che li proietta con pieno merito in vetta alla classifica.
Domenica prossima al Benelli arriva l’Arezzo per un big match dal sapore di alta classifica, con fischio d’inizio alle 14.30.