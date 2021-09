Atmosfera già da campionato a Chioggia per la quinta uscita del precampionato giallorosso. Gli uomini di Dossena erano chiamati a riscattare l’opaca prestazione di domenica scorsa contro un avversario di pari categoria, i granata della Clodiense. Partita che vede i padroni di casa partire con piglio ed intensità, impedendo al Ravenna di gestire con tranquillità il gioco. Ravenna che però è bravo ad eludere il pressing ed a trovare il vantaggio, bella giocata di prima tra Calì e Saporetti e palla in profondità per l’inserimento di Grazioli, appena entrato in area il terzino fa partire un tiro-cross che scavalca Passadori. Passa un quarto d’ora ed i padroni di casa pareggiano sull’unica sbavatura difensiva della rocciosa retroguardia giallorossa con Ouro che è bravo ad anticipare tutti di testa tagliando sul primo palo.

Nella ripresa cala l’intensità della Clodiense ed il Ravenna diventa padrone del campo, Dossena ruota gli effettivi a disposizione ed il Ravenna torna a macinare gioco alla ricerca della giusta occasione. Occasione che viene inventata da Macrì al 20’ palla recuperata, doppio dribbling e assist perfetto per Guidone che a tu per tu con il portiere non perdona, suggellando l’1-2 finale. Risultato positivo che nel bilancio dei 90 minuti è decisamente meritato.

Il tabellino:

Clodiense- Ravenna FC 1-2

Reti: 22’ Grazioli, 65’ Guidone (R ), 38’ Ouro (C)

Clodiense: Passadori, Spaneshi, Tinazzi, Serena, Mboup, Cuomo, Ouro, Casarotto, Romano, Finazzi, Fasolo. A disposizione: Bragato, Calabrese, Marcolini, Kaptina, Calcagnotto, Boscolo Bisto, Monticelli, Duse, Spencer, Marchesan, Boscolo Bachetto, Busatto. Allenatore: Antonio Andreucci

Ravenna FC: Botti, Grazioli (70’ De Angelis), Magnanini (78’ Crispino), Ceccuzzi (46’ Lussignoli), Antonini Lui, Nagy (47’ Polvani), Calì (60’ Haruna), Spinosa (78’ Prati), Guidone (70’ Mascanzoni), Saporetti (60’ Macrì), Sylla (70’ Ambrosini). A disposizione: Salvatori. Allenatore: Andrea Dossena