Domani, al Velodromo Attilio Pavesi, il Ravenna FC scenderà in campo contro il Fiorenzuola per il 14° turno di campionato. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti stagionali molto diversi: da un lato i giallorossi, che vogliono riprendere la corsa dopo il pareggio contro la capolista Tau Altopascio, dall’altro il Fiorenzuola, alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

I padroni di casa, reduci dalla retrocessione dalla Serie C, stanno affrontando un periodo difficile, con una serie di risultati che li ha trascinati nella lotta per la salvezza. La gara rappresenta un’opportunità per interrompere la crisi e dimostrare di poter competere contro una big del campionato.

La sfida avrà un sapore particolare per quattro giocatori del Fiorenzuola, tutti ex giallorossi: Lorenzo Gavioli (8 presenze), Filip Nagy (21 presenze), Giordano Trovade (24 presenze) e soprattutto Matteo Ronchi, che ha indossato la maglia del Ravenna per tre stagioni in Serie C collezionando 78 presenze.

In casa Ravenna, il tecnico Marco Marchionni potrà contare su una rosa quasi al completo, con il recupero importante di Nappello, tornato in gruppo in settimana. La squadra, forte dell’entusiasmo e dell’organizzazione tattica che ha contraddistinto le ultime prestazioni, cercherà di consolidare la propria posizione in classifica mettendo pressione a chi la precede, cercando di dimostrare la propria solidità anche lontano dal Benelli.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30: una sfida che promette intensità e spettacolo.