Calcio: Ravenna FC, basta Corsinelli. Carpi ko al Benelli

Ravenna FC continua a crederci. Davanti al proprio pubblico, allo stadio Stadio Bruno Benelli, i giallorossi superano di misura il Carpi grazie a una rete di Corsinelli al 16’, conquistando tre punti fondamentali nella corsa al primo posto. Con questa vittoria, la squadra di Marco Marchionni si porta momentaneamente a quattro lunghezze dall’Arezzo capolista, impegnato domani contro la Pianese.

Il Ravenna arrivava alla sfida da secondo in classifica con 46 punti, a sette dall’Arezzo e con tre di vantaggio sull’Ascoli, mentre il Carpi occupava l’undicesima posizione a quota 28, a ridosso della zona playoff.

Primo tempo: Ravenna FC dominante, Corsinelli sblocca

L’avvio di gara è tutto di marca giallorossa. Il Ravenna FC parte forte, costruisce diverse occasioni e costringe il Carpi sulla difensiva, anche se gli emiliani riescono comunque a rendersi pericolosi in un paio di circostanze. La retroguardia bizantina, con il neoacquisto Bani subito titolare, regge bene.

Il gol che decide il match arriva al 16’: Corsinelli taglia centralmente, riceve un filtrante rasoterra al limite dell’area e si presenta davanti a Sorzi. Il tiro, non irresistibile, viene toccato dal portiere biancorosso ma la palla rotola lentamente oltre la linea di porta, nonostante un disperato tentativo di recupero.

Dopo il vantaggio il Ravenna FC continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, senza però trovare il colpo del 2-0. Il Carpi cresce nella parte finale della frazione e Anacoura deve intervenire su una conclusione insidiosa dalla trequarti. Prima dell’intervallo è ancora il Ravenna FC a rendersi pericoloso, soprattutto con Fischnaller, il cui tiro da fuori area termina di poco a lato.

Ripresa: Carpi in pressione, Anacoura decisivo

Nella seconda frazione il copione iniziale non cambia: Ravenna FC padrone del possesso e Carpi pronto a colpire in ripartenza. Col passare dei minuti, però, gli emiliani alzano il baricentro e aumentano la pressione, mentre la gara si fa più fisica e spezzettata.

Le occasioni più nitide arrivano nel finale. Al 79’ Verza sfiora il pareggio con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa. Tre minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Carpi conclude da pochi metri ma Anacoura è reattivo e respinge.

Nel finale il Ravenna FC si difende con ordine e prova a colpire in contropiede. Su una ripartenza, Okaka viene servito sul primo palo ma un difensore ospite salva in extremis in scivolata. È l’ultima occasione del match: dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Classifica e prossimi impegni

Successo pesantissimo per il Ravenna FC, che sale a 49 punti, resta secondo e mantiene viva la speranza di promozione diretta, in attesa di un passo falso dell’Arezzo. I giallorossi torneranno in campo giovedì 12 febbraio, alle 20.30, sul campo della Ternana, allo stadio Stadio Liberati.

Il Carpi, nonostante la sconfitta, può ripartire dalla buona prestazione mostrata al “Benelli”. I biancorossi, undicesimi con 28 punti, giocheranno anch’essi giovedì 12 febbraio, alle 20.30, ospitando proprio l’Arezzo capolista allo stadio Cabassi.

Tabellino

RAVENNA FC – CARPI 1-0

Reti: 16’ Corsinelli

RAVENNA FC (4-3-1-2): Anacoura; Corsinelli (dal 72′ Da Pozzo), Bianconi, Esposito, Bani (dal 79′ Solini); Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Viola (dal 79′ Spini); Fischnaller (dal 72′ Rrapaj), Italeng (dall’83’ Okaka). A disposizione: Poluzzi, Stagni, Zakaria, Mandorlini, Calandrini. All. Marchionni

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dall’85’ Stanzani), Rossini; Pietra, Figoli, Rosetti (dal 46′ Tcheuna), Cecotti (dal 64′ Verza); Giani, Casarini (dal 64′ Gaddini); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Giva, Rigo, Puletto, Mahrani. All. Cassani

Note: ammoniti Panelli, Zagnoni; recupero 2’ primo tempo e 5’ secondo tempo

Arbitro: Dini di Città di Castello, assistenti Linari e Rinaldi, IV ufficiale Gerbasi di Arezzo, operatore FVS Tagliaferri di Faenza