Ravenna FC è orgoglioso di consolidare anche per quest’anno la partnership di prestigio con DELLORTO, azienda simbolo dell’eccellenza industriale italiana, che si lega alla famiglia giallorossa in qualità di “Short Sponsor”.

Fondata nel 1933 e oggi punto di riferimento mondiale nella produzione di sistemi di iniezione elettronica, carburatori e componentistica ad alte prestazioni, DELLORTO ha da poco celebrato i suoi 90 anni di attività, un traguardo che testimonia la solidità, l’affidabilità e la capacità di innovazione di un marchio che ha saputo coniugare tradizione e futuro, mantenendo radici profonde nel Made in Italy e affermandosi a livello internazionale.

DELLORTO è da sempre partner tecnico delle principali case motociclistiche mondiali e protagonista anche nei settori automotive e racing dimostrando un’innata attenzione al mondo dello sport.

Le divise del Ravenna FC, che sin dall’inizio della stagione stanno riscuotendo grande successo tra tifosi ed appassionati per il loro forte legame con la storia e l’identità della città, potranno ora fregiarsi anche del marchio DELLORTO

“Quando realtà come DELLORTO – Paolo Scocco – Direttore Generale Ravenna FC -scelgono di legarsi al nostro progetto, non si tratta soltanto di un logo in più sulle divise. È il segnale che un’azienda con 90 anni di storia e successi riconosce la stessa passione, la stessa voglia di crescere e di guardare avanti. Le nostre divise, che già in questa stagione stanno facendo innamorare tifosi e appassionati, portano ora anche il segno di un marchio che ha scritto pagine importanti del motorsport mondiale. È un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità: dimostrare, partita dopo partita, di essere all’altezza di un nome che rappresenta l’eccellenza italiana.”

Per noi lo sport è una componente fondamentale – Andrea Dell’Orto Vice Presidente Dell’Orto spa – è nel nostro DNA da sempre e il Ravenna FC rispecchia totalmente il nostro spirito ed i nostri ideali sportivi. Siamo lieti di proseguire questo cammino insieme, certi che il nostro logo su questo pantaloncino darà ancora più gas alla squadra.

Con questo accordo, Ravenna FC arricchisce ulteriormente il proprio parco sponsor con una collaborazione di alto profilo, in grado di accompagnare il club nel percorso di crescita sportiva e valoriale, consolidando al contempo il legame con eccellenze imprenditoriali che rappresentano il meglio del Made in Italy.