Il Ravenna non riesce a ritrovare la vittoria e al Benelli incappa nel secondo pareggio consecutivo, chiudendo sull’1-1 la sfida contro il Gubbio. Un risultato che rallenta la corsa dei giallorossi, ora appaiati all’Arezzo in testa alla classifica, in attesa del match dei toscani sul campo dell’Ascoli.

La partita si apre nel migliore dei modi per la squadra di Marchionni: dopo neanche mezzo minuto Di Marco sfrutta un pallone vagante in area e firma l’immediato vantaggio. L’entusiasmo però dura poco. Il Gubbio prende campo e al 32’ pareggia con La Mantia, che dagli undici metri non sbaglia dopo un contatto in area tra Anacoura e Minta.

Nella ripresa il Ravenna prova ad aumentare i giri, spingendo con costanza ma senza la lucidità necessaria per scardinare la difesa umbra. Le occasioni migliori capitano comunque ai bizantini, che si vedono negare il gol da due interventi decisivi del portiere ospite su Donati e Falbo. Nemmeno i sei minuti di recupero cambiano l’inerzia del match.

La squadra ravennate dovrà ora concentrarsi sul doppio impegno della prossima settimana: martedì al Benelli arriva l’Arzignano per la Coppa Italia, mentre sabato i giallorossi saranno di scena a Pineto per il prossimo turno di campionato.