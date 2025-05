Il tempo dell’attesa è finito: domenica 19 maggio, alle ore 19:00, il Ravenna FC scenderà in campo al Bruno Benelli per affrontare la Pistoiese nella semifinale playoff del girone D di Serie D. Una sfida tra due delle piazze più prestigiose della categoria, che si giocheranno l’accesso alla finale in una gara secca, dal sapore speciale.

I giallorossi, grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato, godranno del vantaggio del fattore campo e della possibilità di passare il turno anche in caso di parità al termine dei 120 minuti. Un dettaglio non da poco in un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di tensione.

Il Ravenna arriva a questo appuntamento dopo due sconfitte indolori nelle ultime giornate di regular season, ma con la volontà di voltare immediatamente pagina e tornare a mostrare quella solidità e brillantezza che hanno caratterizzato l’intera stagione. Mister Marchionni dovrà fare a meno degli indisponibili Venturini, Lo Bosco e Nappello, ma potrà contare su un gruppo motivato, compatto e determinato a giocarsi tutte le carte per conquistare un pass per la finale. L’obiettivo è chiaro: vincere questi playoff per tenere viva la speranza di un ripescaggio in Serie C, ipotesi concreta considerando l’eccezionale media punti stagionale e la vittoria della Coppa Italia di categoria.

Di fronte ci sarà una Pistoiese che ha faticato nella parte finale del campionato, ma che resta una squadra temibile e di qualità. I toscani dovranno fare a meno di due pedine importanti come Maldonado e Mazzei, entrambi squalificati, ma recuperano l’ex giallorosso Polvani, pronto a guidare il reparto arretrato.

Si preannuncia una serata di grande calcio al Benelli, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. La prevendita ha già superato quota 1100 biglietti venduti, e i botteghini saranno aperti dalle ore 17:30 per chi vorrà unirsi all’evento all’ultimo momento.

Tutto è pronto per una sfida da vivere fino all’ultimo secondo. E il Ravenna vuole scrivere un nuovo capitolo della sua stagione.