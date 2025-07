Il Ravenna FC comunica che l’avvio ufficiale della stagione 2025/26 è fissato per mercoledì 16 luglio. I giocatori si ritroveranno nel pomeriggio presso il centro sportivo di Glorie, sede della prima fase della preparazione, e svolgeranno il primo allenamento agli ordini di mister Marco Marchionni a partire dalle ore 18.

Nei giorni successivi, lo staff tecnico ha predisposto un programma che alternerà test fisici al mattino e sedute di allenamento nel pomeriggio, la prima giornata con doppia seduta è in programma sabato 19 luglio.

La squadra proseguirà la preparazione a Glorie fino al 28 luglio, giorno in cui è previsto il trasferimento ad Acquapartita per il ritiro estivo. I giallorossi alloggeranno presso l’Hotel Miramonti e proseguiranno il lavoro in collina fino all’8 agosto, in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica.

Durante il periodo di preparazione sono in programma cinque test amichevoli, tutti con fischio d’inizio fissato alle ore 18:

26 luglio a Milano Marittima contro la Primavera del Sassuolo

30 luglio ad Acquapartita contro la Rappresentativa Montana

2 agosto ad Acquapartita contro il Progresso

6 agosto a San Piero in Bagno contro la Sampierana

9 agosto allo stadio Benelli contro la Virtus Verona

Un percorso di avvicinamento strutturato e graduale che permetterà al gruppo di ritrovare ritmo, condizione e coesione in vista degli impegni ufficiali.