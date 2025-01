Riprende il campionato per il Ravenna FC, che domenica 5 gennaio, alle ore 14:30, sarà impegnato allo stadio “Lungobisenzio” contro il Prato. Una partita che mette di fronte due squadre in un ottimo momento di forma, pronte a lottare per iniziare al meglio il nuovo anno.

Il Prato, allenato da Marco Mariotti, subentrato a Maurizio Ridolfi, si presenta come un avversario di valore, soprattutto tra le mura amiche. La squadra toscana è imbattuta in casa da quando Mariotti è in panchina e vanta una difesa molto solida, non avendo subito gol nelle ultime cinque partite. Con giocatori esperti come Remedi, Conson e Barbuti, il Prato si conferma una delle formazioni decisamente da prendere con le molle e che non rispecchia la classifica attuale che la vede all’ottavo posto.

Il Ravenna FC, reduce dall’importante vittoria sul Progresso che ha chiuso l’anno solare, potrà contare su diverse importanti novità. Tornano a disposizione i rientranti Lo Bosco, Rrapaj, mentre anche gli squalificati Rossetti e Milan saranno nuovamente arruolabili da mister Marchionni. Buone notizie anche per Mereghetti, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e punta a ritrovare la migliore condizione, mentre restano fermi ai box Mauthe e Nappello.

Dopo la grande rimonta in classifica, iniziata con l’arrivo di Marco Marchionni in panchina, il Ravenna FC si ritrova ora a un solo punto di distanza dal Forlì capolista. Una rincorsa emozionante che rinnova la sfida a distanza con i galletti, rendendo ogni gara fondamentale per mantenere alta la pressione sulla vetta.

La partita sarà accompagnata da una cornice di grande tifo. La tifoseria giallorossa tiene particolarmente a questa gara, vista la rivalità con i sostenitori pratesi, e si candida a riempire il settore ospiti dello stadio Lungobisenzio, dimostrando un forte attaccamento alla squadra. Una spinta fondamentale per i ragazzi di mister Marchionni, chiamati a dare il massimo in questa sfida tanto attesa.