Tra Faenza e Young Santarcangelo termina 1-1, dopo una partita combattuta con occasioni da entrambe le parti. Ai padroni di casa resta l’amaro in bocca per essere stati raggiunti oramai in vista del traguardo con un tiro deviato in modo fortuito e determinante al tempo stesso.

La gara inizia con gli ospiti gialloblù decisi a creare problemi alla difesa biancoazzurra. Rocchi ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è debole e centrale. La risposta dei biancoazzurri è su calcio d’angolo che genera una mischia furibonda, ma tra ripalli e respinte, gli ospiti si salvano.

Appena dopo Lombardi su una palla persa a centrocampo dai faentini si lancia in velocità, ma al momento di entrare in area incrocia un diagonale sull’uscita di Ruffilli e mette a lato sprecando la ghiotta occasione. Più confusa è l’azione successiva: un batti e ribatti in area manfreda che porta al tiro Zanni e Vitucci, ma alla fine il portiere Ruffilli sbroglia. La replica del Faenza è efficace con una azione in velocità orchestrata da Bonavita che smista a Gjordumi e da questi all’accorrente Lanzoni che poco oltre il limite al volo esplode un sinistro che manda la palla a infilarsi all’incrocio dei pali, rendendo vano il volo di Pazzini. Un gol bellissimo che vale il vantaggio 1-0

La squadra biancoazzurra prova a forzare i tempi, e va vicino all’immediato raddoppio con Zani che manda la palla a colpire la parte alta della traversa.

Il secondo tempo inizia con una bella combinazione dello Young Santarcangelo che porta Lombardi al tiro che però è impreciso. Poi è il capitano faentino Missiroli a impegnare Pazzini in una deviazione in corner. Pochi minuti dopo, un erroraccio di Gimelli che cerca un compagno con un cambio di campo, regala la palla a Satalino che si invola verso la porta manfreda, ma spreca con un rasoterra di destro a lato. I manfredi ci provano con Zani che si libera bene in dribbling in area, ma tira debolmente di sinistro sul portiere, poi con Gjordumi che manda fuori la palla servitagli da una pregevole combinazione avviata da Lanzoni e perfezionata da Bonavita.

Lo Young Santarcangelo stringe i tempi alla ricerca del pareggio collezionando calci d’angolo (saranno ben dieci alla fine) e sugli sviluppi di uno di questi si genera una mischia in area risolta dal tiro di Misuraca che indirizza il pallone verso la porta trovando la deviazione fortuita e determinante del braccio di Gjordumi. 1-1 Prima della fine del match i gialloblù ospiti si rendono pericolosi con Vukaj il cui colpo di testa manda la palla poco oltre l’incrocio dei pali.

Finisce così con un pareggio che soddisfa lo Young Santarcangelo, certo meno il Faenza che però conquista finalmente un punto dopo quattro k.o. consecutivi.

Nel prossimo turno il Faenza giocherà sabato 28 febbraio (ore 15) allo stadio “Dini e Salvalai” con il Massa Lombarda, in anticipo come all’andata.

TABELLINO

Faenza – Young Santarcangelo 1-1

Faenza: Ruffilli, Franceschini, Gimelli, Navarro (41’ st M.Albonetti), Bertoni, Brusi, Zani, Missiroli, Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disposizione: Zauli, Zoli, Lyka, L.Albonetti, Servadei, Tuzio, Cavolini, Marocchi. All. Cavina

Young Santarcangelo: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Ceccarelli, Lombardi (39’ st Bianchi), Cenci (32’ st Fuchi), Satalino, Vitucci (17’ st Misuraca), Zanni. A disposizione: Golinucci, Guidi, Marconi, Vernazzaro, Para, Banzola. All. Fregnani

Arbitro: Antoni sez. Reggio Emilia – assistenti: Craparo di Parma e Rossi di Forlì

Reti: 27’ pt Lanzoni, 30’ st Misuraca

Ammoniti: Ceccarelli, Vukaj; Navarro

Recupero: 2’- 4’

Angoli: 3-10