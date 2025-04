Dopo aver incassato la matematica vittoria del campionato da parte del Forlì, il Ravenna FC torna al Benelli con la ferma volontà di proseguire il suo percorso con determinazione. Domani pomeriggio i giallorossi ospiteranno il Lentigione, in una sfida che rappresenta molto più di un semplice passaggio verso la post season.

La squadra di Marchionni, già certa di disputare i playoff con il fattore campo a favore, vuole chiudere il campionato mantenendo alta la concentrazione. Proseguire a macinare punti è fondamentale non solo per arrivare con la miglior condizione possibile agli spareggi, ma anche per consolidare una delle medie punti più alte della storia recente del club, elemento che potrebbe rivelarsi determinante anche in ottica ripescaggio.

Di fronte ci sarà un Lentigione solido e ben organizzato, guidato da mister Stefano Cassani, attualmente terzo in classifica. Gli emiliani hanno ancora molto da giocarsi: la distanza da Tau e Pistoiese è minima e la lotta per una posizione favorevole nella griglia playoff è più aperta che mai.

Per il match di domani, Marco Marchionni potrà contare su tutto il gruppo ad eccezione di Venturini, fermato per un turno di squalifica e di Lo Bosco e Nappello acciaccati. Un’opportunità in più per dare spazio a chi ha spinto e lavorato con costanza durante tutta la stagione, mantenendo alta la qualità dell’organico.

Sotto lo sguardo attento del pubblico del Benelli, il Ravenna vuole continuare a costruire fiducia, entusiasmo e coesione, ingredienti che saranno fondamentali per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione.