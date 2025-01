Nel delicato match tra Faenza e Russi vince l’equilibrio. Il pari finale è sostanzialmente giusto, e frutto di una partita giocata a viso aperto dalle due squadre. Subito al 4’ il Russi ha l’occasione di passare in vantaggio quando su un rinvio non preciso di Prati, impeccabile per il resto del match, offre a Melandri di presentarsi solo davanti al portiere Ruffilli, ma il diagonale dell’attaccante manda il pallone di poco a lato. Poco dopo il manfredo Borini riprende una respinta della difesa avversaria e tira a rete senza esitazioni: il pallone sembra diretto in fondo al sacco, ma viene fermato dal corpo di un avversario. Al 22’ il Faenza sfiora il vantaggio con una bella azione in velocità avviata da Tuzio e rifinita da Grazhdani che spalle alla porta appoggia con precisione all’accorrente Gjordumi che di sinistro spedisce il pallone di un soffio a lato del montante a portiere battuto. Nella ripresa è il Russi a farsi subito pericoloso con un gran tiro dal limite di Santomauro che riprende una respinta della difesa manfreda dopo calcio d’angolo e impegna il portiere faentino Ruffilli che alza sopra la traversa. Un minuto dopo è Gimelli a intervenire con una diagonale perfetta e anticipare Melandri oramai solo e pronto per la battuta sicura a rete. La replica del Faenza è di Gjordumi che imbeccato da Federico Bertoni impegna Sarini. Negli ultimi quindici minuti il Russi stringe i tempi e mette sulla difensiva il Faenza forse a corto di energie. Ci prova Saporetti con un tiro dalla distanza che manda il pallone a lato, con Ruffilli sulla traiettoria.

Il portiere e capitano biancoazzurro si erge a protagonista assoluto negli ultimissimi minuti. Prima è bravissimo a deviare in angolo il pallone calciato con una staffilata potente da Colombo. Poi di istinto e di piede respinge la botta ravvicinata di Ferretti liberatosi in area dopo una mischia. Intervento provvidenziale che sigilla il pari che muove la classifica di entrambe le squadre mantenendo il Russi davanti al Faenza.

Domenica 26 gennaio i biancoazzurri saranno impegnati sul campo dell’Osteria Grande.

Faenza – Russi 0-0

Faenza calcio: Ruffilli, Signore (30’ st Strada), Gimelli, Borini, Prati, Karaj, Tuzio (48’ st Zani) Bertoni (35’ st Cavolini), Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (18’ st Marocchi). A disposizione: Fabbri, Albonetti, Brusi, Emiliani, Caroli. All. Cavina

Russi: Sarini, Colombo, Gualandi, Fi. Bertoni, Gramellini, Ferretti, Santomauro, Zela, Cobrescu (18’ st Brigliadori), Melandri (40’ st Lanzoni), Saporetti. A disposizione: Scardovi, Nicolosi, Massaroli, Calderoni, Miserocchi, Fantinelli, Barone. All. Ferrario

Arbitro: Caldararo di Lecce – assistenti: Onofrio di Piacenza e Panzardi di Bologna

Ammoniti: Fe. Bertoni; Fi. Bertoni

Angoli: 4-7

Recupero: 0’- 4’