Nicola Manaresi non poteva dire di no alla chiamata del Faenza ad agosto inoltrato e ha dato, ancora una volta un contributo importante, con le sue giocate, la sua esperienza, e la sua presenza nello spogliatoio, alla squadra che è tornata finalmente in Eccellenza.

E’ stata l’ottava stagione, in tre diversi periodi, in totale di 136 partite di campionato, per il difensore centrale di grande personalità, capacità tecniche e di gioco.

“Questa è la mia città, –dichiara il 38enne Nicola Manaresi – e sono tornato con la consapevolezza che poteva essere l’ultima opportunità. Ho cercato di essere un esempio per i più giovani e penso di aver assolto al meglio questo compito grazie al mister Vezzoli e a un gruppo fantastico. E’ stato un lieto fine, come nelle favole più belle perchè abbiamo raggiunto l’obiettivo del ritorno in Eccellenza. Sono molto orgoglioso di aver contribuito a scrivere un pezzetto della storia vincente di questa società. Voglio continuare a giocare ancora una stagione almeno e quindi, in accordo con la società, lascio la maglia biancoazzurra, ma con il cuore sarò sempre qui. Faenza è parte di me”.