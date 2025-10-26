Una partita che sembrava destinata a chiudersi sullo 0-0, poi la scintilla.

Al 97’ ci pensa Okaka a far esplodere la festa giallorossa a Piancastagnaio, regalando al Ravenna una vittoria preziosa contro la Pianese e un segnale forte dopo la sconfitta con l’Arezzo.

L’attaccante, entrato all’82’, aveva già avuto la palla buona al 95’, fallendo da posizione invitante. Due minuti più tardi, però, non ha sbagliato: assist di Rossetti, controllo e conclusione che si insacca dopo aver baciato il palo. Esplosione della panchina e tre punti che pesano.

Con questo successo, la squadra di Marchionni sale a 27 punti, seconda in classifica a pari merito con l’Ascoli, prossimo avversario domenica 2 novembre. Prima, però, c’è il ritorno al Benelli mercoledì per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Rimini.

LA PARTITA

Il Ravenna imposta il gioco fin dai primi minuti. Al 9’ Tenkorang prova la rovesciata, senza inquadrare la porta.

Al 25’ Ilari impegna Filippis, mentre la Pianese risponde nel finale di tempo con un sinistro di Simeoni.

Nella ripresa i giallorossi crescono, controllano e spingono, ma la partita sembra stregata: all’84’ Okaka sfiora la deviazione sotto porta e al 95’ manda alto un’occasione enorme.

Ma è proprio lui, due minuti più tardi, a scrivere il finale: inserimento perfetto sul cross di Rossetti e palla in rete per lo 0-1 che chiude la partita.

LA SITUAZIONE

Ravenna cinico, determinato e mentalmente forte. Una risposta importante dopo la caduta con l’Arezzo.

Ora l’obiettivo è confermare identità e continuità in una settimana che vale molto: Rimini in Coppa e Ascoli in campionato.