Il Ravenna FC ritrova sorrisi, gol e consapevolezza. Lo fa davanti al proprio pubblico, superando per 5-2 un Corticella mai domo e tornando a mostrare tutto il proprio potenziale offensivo dopo le scorie lasciate dal derby. Una prestazione che vale tre punti pesanti, per restare aggrappati al treno di testa e tenere vivo ogni discorso in chiave promozione.

La gara inizia in salita per i giallorossi: dopo appena due minuti, Ercolani mette in mezzo per Rizzi che impegna subito Fresia. Sulla respinta, Manara è il più lesto e insacca con un diagonale preciso lo 0-1. La reazione del Ravenna è immediata. Al minuto 11, Biagi pesca in profondità Di Renzo che supera il portiere in uscita e deposita in rete con freddezza.

Il Ravenna sfiora il sorpasso con Guida e poi rischia grosso al 29’, quando Lo Giudice calcia da due passi, supera Fresia ma trova Onofri pronto a salvare sulla linea. Si va al riposo sull’1-1, ma è chiaro che i ritmi non si abbasseranno.

La ripresa si apre con i giallorossi subito propositivi: al 47’ rimessa battuta rapidamente, Mandorlini arriva sul fondo e serve Esposito che insacca di precisione e corre a esultare sotto la curva Mero. I padroni di casa hanno anche l’occasione per chiuderla, ma la fuga di Zagre non trova per un soffio la deviazione di Di Renzo. Gol sbagliato, gol subito: al 65’ Manara approfitta di un’indecisione difensiva e firma la doppietta personale, riportando tutto in parità.

Il Ravenna non ci sta, aumenta i giri e spinge forte. Calandrini e Ilari sfiorano il bersaglio, ma è il neoentrato Manuzzi, all’83’, a riportare avanti i suoi con un tocco preciso a concludere un’azione in grande trazione offensiva.

Nel finale, Di Renzo decide di prendersi la scena. All’89’ firma la doppietta personale ancora saltando il portiere, e al 92’ ribadisce in rete dopo una traversa colpita di testa da Manuzzi, completando la sua splendida tripletta.

Finisce 5-2. Il distacco dal Forlì resta invariato, ma il Ravenna c’è, vivo e determinato. Dopo la caduta nel derby, i ragazzi di Marchionni rispondono con una prova di carattere, coraggio e qualità. Il finale di stagione è ancora tutto da scrivere.