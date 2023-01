Nonostante la prova di grande sacrificio il Ravenna non riesce a tornare da Lodi con i tre punti. Dopo un grande primo tempo, gli ospiti nella ripresa mettono in campo più energie e trovano il gol del pareggio nel recupero con il secondo rigore a favore, sul primo un ottimo Venturini aveva salvato su De Angelis.

Ravenna che scende in campo con Boccardi per dare esperienza alla retroguardia, ma il rischio non paga ed al 5’ Gadda è costretto a giocarsi un cambio per mettere in campo Luciani. Nonostante quest’altra tegola il Ravenna passa subito, al 6’ cross dalla destra di Grazioli, tiro al volo di Marangon, Cizza respinge ma arriva Guidone prima di tutti ed insacca in tap in il 13° gol in campionato.Giallorossi pericolosi al 15’ di nuovo cross di Grazioli con la palla che attraversa l’area ed arriva sul secondo palo dove Ndreca prova a rimetterla in mezzo ma senza trovare alcuna deviazione vincente da parte di un compagno. Molto bene il Ravenna in questo primo tempo, difesa attenta e ripartenze pericolose. Al 17’ diagonale velenoso di Guidone sulla sponda di testa di Grazioli ma la palla esce di un soffio. Al 27’ si affaccia in area il Fanfulla con l’azione profondità di Agnelli, che salta un paio di avversari e scarica su Bernardini che arriva al cross sul quale impatta Lusha fuori dallo specchio. Al 33’ conclusione di Marangon dai 25 metri, la punta riesce a liberarsi dal diretto avversario ma strozza un po’ troppo e la palla esce. Squadre al riposo con il Ravenna in vantaggio di una rete.

In avvio di ripresa il Ravenna si rende subito pericoloso portando Capece al tiro dopo una fitta rete di passaggi, ma la palla è alta sopra la traversa. Il Fanfulla attinge energie extra dalla panchina e nella ripresa porta l’inerzia della gara dalla propria parte. Al 12’ bel recupero di Caradonna su Abbey e tiro velenoso dal limite che chiama alla parata plastica Venturini.

Al 17’ atterramento in area giallorossa con Magnanini che stende De Angelis, l’arbitro fischia il rigore ammonisce il 14 giallorosso. Sul dischetto si presenta lo stesso De Angelis, ma Venturini è bravissimo a neutralizzare il penalty e congelare il risultato.

Tre minuti dopo Fanfulla avanti con Siani, controllo al limite dell’area di tiro a giro sul secondo palo di nuovo Venturini perfetto a deviare in corner.

Al 45’ il Ravenna prova ad alleggerire un po’ la pressione dei padroni di casa con una bella apertura di Calandrini per Lisi, sulla palla messa in mezzo, si presenta Grazioli che colpisce al volo di esterno ma senza trovare la porta. Al secondo di recupero nuovo episodio sospetto in area giallorossa, si inserisce Odalo che si strattona con Luciani e finisce a terra l’arbitro decreta un secondo calcio di rigore per il Fanfulla. Dagli undici metri si presenta sempre De Angelis che questa volta trova la rete nonostante Venturini avesse battezzato l’angolo giusto. Un po’ di amarezza per un risultato sfumato sul finale ma viste le assenze era davvero difficile potere ottenere di più con tre gare disputate in sette giorni praticamente dagli stessi 11 giallorossi in campo.

TABELLINO

FANFULLA-RAVENNA FC 1-1

Marcatori: 6’ Guidone, 92’ De Angelis rig.

FANFULLA: Cizza, Caradonna, Bernardini, Tiziano (72’ Odalo), Agnelli, Bignami, Magnaldi (85’ Napoli), Cazzaniga, De Angelis, Caprioli, Lusha (52’ Siani). A disposizione: Colnaghi, Bettoni, Cabri, Pelucchi, Donnemma, Rosa. Allenatore: Emiliano Bonazzoli

RAVENNA FC: Venturini, Spezzano, Ndreca, Capece, Marangon (79’ Melandri), Abbey (80’ Calandrini), Magnanini, Guidone, Boccardi (5’ Luciani), Lisi, Grazioli. A disposizione: Fontanelli, Tabanelli, Ravaglia, Siboni, Faccani, Calandrini, Vinci. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Bignami, Agnelli, Magnanini, Luciani

Recupero: 2’ e

Note: Venturini para un rigore a De Angelis al 64’