Calci di rigore fatali per l’Under 19 del Faenza Calcio che viene sconfitta 1-3 dal Terre di Castelli 1907 allo stadio “Bruno Neri” dopo il pareggio senza reti nei tempi regolamentari.

Un vero peccato perchè la Juniores biancoazzurra di mister Marco Matulli, che ha dominato il girone C regionale prima assoluta con 64 punti frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte, non è riuscita a superare l’ostacolo della formazione oronero modenese allenata da Alberto Panini giunta invece terza nel girone B.

E’ stata una gara sfortunata per la compagine manfreda che ha trovato di fronte un avversario che si è giocato la partita creando tre occasioni da gol nel primo tempo con La Manna e Opoku, oltre al gol di Guidotti annullato per fuorigioco. Nella ripresa, il Faenza ha spinto con decisione alla ricerca del gol qualificazione, creando occasioni con Casadio, Cavolini e Zani che hanno trovato sulla loro strada il portiere Baraldi, salito in cattedra a difendere la sua porta e vero protagonista poi ai calci di rigore che hanno deciso la sfida. Nella sequenza dei penalty, Baraldi ha parato i tiri di Cavolini e Zani, mentre i suoi compagni Guidotti, Vessella e Nardi hanno centrato il bersaglio. Per i biancoazzurri ha segnato solo Emiliani. Un tiro alto per parte di Caroli e Opoku.

Terminato il campionato regionale al quinto posto la Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti viene sconfitta 0-2 dal Savio al torneo di Granarolo: i biancoverdi hanno colpito un palo, una traversa e mancato clamorosamente un gol sulla linea.

E’ attesa alle ultime due partite di campionato l’Under 17 regionale del Faenza di Arturo Nicolosi domenica 27 aprile, match casalingo con il Classe e il 4 maggio a Sasso Marconi.

Per l’Under 17 provinciale Virtus di Luigi De Felice, ultime due partite da disputare con Sporting Lugo ed Endas Monti. Intanto al torneo di Savarna, ha perso con il Ravenna 0-4, poi ha superato il Borgo Tuliero 4-2 al torneo Walter Montanari con le reti di Frega, De Cesari, Bandini e Baroncini.

Nel campionato regionale la Under 16 Virtus di Emilio Novelli guida il girone davanti all’Imolese, giocherà in trasferta con il Santagata Sport e in casa con il Torresavio.

L’Under 15 provinciale Virtus di Enrico Cavina vince 5-1 con il Russi al torneo Monti a Ravenna. A segno Fregnani con doppietta, poi Cataldi e Berardi e Baroncini

La Under 14 della Virtus di Luca Dalla Malva al torneo di Porto Fuori domina Endas Monti e vince 7-0. In gol Lai, Rossi, Garosi, Albonetti, Allegri e Bandaogo.