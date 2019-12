Bella prova del Faenza che dà continuità al successo del recupero di mercoledì e va a vincere con merito al “Bruno Bucci” sul campo della capolista Russi. I gol tutti nel primo tempo. I biancoazzurri passano in vantaggio al 18′ con un bel tiro di capitan Missiroli che dopo aver recuperato la palla su disimpegno e scartato un paio di avversari supera con un diagonale Bartolini. 0-1 Il Russi controlla il gioco, ma non è incisivo fino a quando l’ex Salomone aggancia il pari al 31′ appoggiando in porta il pallone dopo aver anticipato il portiere Ravagli in uscita 1-1. I falchetti esultano, ma per poco. Dopo 10 minuti infatti su un perfetto cross di Francesco Lanzoni, interviene Chiarini che uno splendido tiro al volo di sinistro porta in vantaggio il Faenza 1-2. Nella ripresa il Russi cerca di costruire azioni pericolose, ma senza fortuna, mentre il Faenza si difende con ordine. Nel finale il forcing dei padroni di casa li porta a collezionare diversi calci d’angolo che non hanno esito. Il Faenza chiude così con 6 punti le due partite consecutive in trasferta e ora attende di tornare al successo in casa.

RUSSI – FAENZA 1-2

RUSSI: Bartolini, Rava (40′ st Bara), Martini (35′ st Magnani), Fantinelli, Caidi, Vasumini, Ferretti, Gualandi, Salomone, Fabbi, Keita. A disposizione: Savini, Rotondi, Bolognesi, Papa, Zoli, Bedeschi, Nardini. Allenatore: Luigi Candeloro

FAENZA: Ravagli, Francesco Lanzoni, Ragazzini, Gabrielli, Venturelli (27′ st Bertoni), Ferraresi, Montemaggi, Missiroli, Errani (44′ st Roselli), Giacomo Lanzoni (36′ st Salazar), Chiarini (30′ st Cisterni). A disposizione: Tassinari, L. Franceschini, Pietro Lanzoni, M. Galatanu, Navarro. Allenatore: Alessandro Moregola

Reti: 18′ pt Missiroli, 31′ pt Salomone, 42′ pt Chiarini

NOTE:

Ammoniti: Caidi, Ferraresi, Errani, Missiroli, Gabrielli

Recupero: 0′ pt, 5′ st