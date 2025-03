Il Faenza porta a termine la missione che si era prefissato prima del match superando 2-0 il fanalino di coda Granamica che aveva l’ultima opportunità per cercare di rientrare nei playout soprattutto dopo la squillante vittoria nel turno precedente.

Su un campo non certo nelle migliori condizioni, con fondo irregolare e molto rovinato, non è stato possibile per entrambe le squadre provare a impostare il gioco se non con lunghi rilanci. A essere penalizzata è stata soprattutto la manovra del Faenza che nel primo tempo è rimasta abbastanza bloccato dalla squadra bolognese.

All’assenza della punta Ulivieri, capocannoniere infortunato, hanno supplito i giovani Zani e Cavolini nel dare il proprio supporto al centravanti Grazhdani.

La formazione biancoazzurra è andata molto vicina al vantaggio quando su calcio d’angolo battuto da Prati, è intervenuto Grazhdani con tempestività, ma il pallone, destinato in fondo alla rete, è andato a colpire il compagno di squadra Marocchi in mischia quasi sulla linea di porta.

Nella ripresa però la squadra biancoazzurra è riuscita a passare con Tuzio che ha corretto in rete il pallone messo al centro da Grazhdani. 0-1

A cinque minuti dalla fine è arrivato il raddoppio che ha chiuso il match. Su preciso lancio dalle retrovie di Prati, il centravanti Grazhdani è scattato in profondità, ha controllato il pallone e dopo aver dribblato il portiere Tartaruga ha insaccato. 0-2

Nei minuti finali sono stati costretti a uscire prima Gjordumi, che ha stretto i denti e giocato tutta la gara nonostante un problema fisico, e Albonetti, dopo un duro intervento di un avversario.

Domenica 30 marzo (ore 15.30) il Faenza affronterà allo stadio “Bruno Neri” il forte Pietracuta.

Granamica – Faenza 0-2

Granamica: Tartaruga, Paglia, Panzacchi, D’Errico (16’ st Othmane), Magagni, Garetti (47’ st Fogacci), Del Bianco, Baldazzi (34’ Badiali), Bertuol (47’ st Cavina), Betti, Fabbri (17’ st M. Mezzadri). A disposizione: Bonora, Benassi, Longo, Avella. All. Regno

Faenza: Ruffilli, Tuzio (42’ st Strada), Gimelli, Borini, Prati, Albonetti (49’ st Karaj), Marocchi (17’ st Cavolini), Bertoni, Grazhdani, Gjordumi (44’ st Caroli), Zani (23’ st Brusi). A disposizione: Luzi, Malavolti, Signore, Emiliani. All. Cavina

Arbitro: Rossi di Forlì – assistenti: Bonioni di Reggio Emilia e Fedolfi di Parma

Reti: 28’ st Tuzio, 40’ st Grazhdani

Ammoniti: D’Errico, Magagni, Betti; Albonetti, Marocchi

Recupero: 1’ – 6’