Il Ravenna FC si prepara a sfidare l’Imolese in un derby emiliano-romagnolo che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei giallorossi. L’Imolese, attualmente in ottima forma, arriva alla partita imbattuta da tre turni consecutivi e con una sola sconfitta, subita contro il Tau capolista. Questa solidità rende i rossoblù un avversario difficile per il Ravenna, che invece vuole riscattarsi dopo la deludente prestazione contro il Sasso Marconi.

Il Ravenna FC, partito con grandi aspettative in questo campionato, ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi e mostrare il proprio potenziale. La partita contro l’Imolese rappresenta un’occasione importante per dare una svolta alla stagione. Imolese – Ravenna FC: giocatori da tenere d’occhio Tra i giocatori dell’Imolese, spicca un ex giallorosso, Raffini, che potrebbe risultare decisivo nella sfida contro la sua ex squadra. Sul fronte del Ravenna, ci sono dubbi sulle condizioni di due elementi chiave: D’Orsi, che ha subito un infortunio nell’ultimo allenamento che quindi non sarà della gara, e Di Renzo, recuperato in settimana ma non ancora al 100%.