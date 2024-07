La società Ravenna FC è lieta di ufficializzare il tesseramento di Michele Guida.

Attaccante esterno, seconda punta o trequartista Michele rappresenta il classico giocatore di talento che salta l’uomo e crea superiorità, offrendo assist o cercando la conclusione da fuori, spesso rientrando sul piede destro.

Cresciuto nel Savoia, squadra di casa per lui che è di Torre Annunziata, prosegue nella carriera in serie D con le maglie di Agnolese, Monticelli, Recanatese, Gravina e Gladiatori prima di consacrarsi al Vastogirardi dove disputa una stagione sopra le righe con 19 reti in 33 gare. Prestazioni che gli valgono l’esperienza in serie C prima a Taranto poi alla Turris. La scorsa stagione è stato un punto di forza della Nocerina, oggi arriva a Ravenna per esserlo anche nella formazione di Mauro Antonioli.